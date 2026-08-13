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Video Turiștii au ignorat steagul roșu și au intrat în mare. Polițiștii și jandarmii au intervenit pe litoral

Data publicării:
valuri jandarmi litoral mare
Captură foto din video al Digi24
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Din articol
Steagul roșu, arborat pe aproape tot litoralul

Mai mulți turiști au intrat în mare, deși pe plaje este arborat steagul roșu, care interzice scăldatul. Polițiștii au ajuns pe plajă și au încercat să îi convingă pe oameni să iasă din apă. Turiștii au fost nemulțumiți de intervenția autorităților și au spus că abia au ajuns pe litoral și că vor să facă baie, în ciuda valurilor puternice.

Imaginile au fost surprinse pe plaja din Jupiter, unde mai mulți turiști au ignorat avertizările salvamarilor și s-au aventurat în mare.

La fața locului au intervenit polițiștii, care au încercat cu greu să îi convingă pe turiști să iasă din apă. Oamenii nu au fost de acord cu intervenția și au susținut că abia au ajuns pe litoral și că vor neapărat să se bucure de o baie în mare.

Valurile sunt însă puternice, iar condițiile de înot sunt considerate periculoase, motiv pentru care salvamarii au arborat steagul roșu.

Situația de la Jupiter nu este singulară. Potrivit informațiilor prezentate în reportaj, și în zilele precedente polițiștii și jandarmii au fost nevoiți să intervină pe plajă pentru a-i scoate pe turiști din apă.

Oamenii legii au mers pe plajă și au încercat să îi convingă pe cei care au ignorat steagul roșu să renunțe la scăldat.

Intervențiile repetate au loc în condițiile în care avertizarea privind pericolul din mare este vizibilă pe plaje.

Steagul roșu, arborat pe aproape tot litoralul

În prezent, steagul roșu este arborat pe tot litoralul, cu excepția câtorva sectoare din sudul stațiunii Mamaia, unde este arborat steagul galben.

Astfel, în cele mai multe zone de pe litoral, turiștii nu au voie să intre în apă. Cu toate acestea, unii continuă să ignore avertismentele și să se aventureze în mare.

Meteorologii anunță că vântul va sufla cu putere și în următoarele două zile. În aceste condiții, este foarte probabil ca steagul roșu să fie menținut sau arborat din nou pe plajele de pe litoral.

Autoritățile îi sfătuiesc pe turiști să țină cont de indicațiile salvamarilor și de culoarea steagului arborat pe plajă și să nu intre în apă atunci când este afișat steagul roșu.

Editor : Ana Petrescu

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