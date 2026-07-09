UE pregătește noi sancțiuni pentru rețelele de trafic de migranți, droguri și arme. Ce măsuri propune Comisia Europeană

Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate au propus, joi, un nou regim de sancțiuni care vizează persoanele și organizațiile implicate în introducerea ilegală de migranți, traficul de persoane și alte forme grave de criminalitate organizată.

Potrivit Executivului european, noul mecanism ar permite sancționarea celor implicați în traficul de migranți, dar și în traficul de droguri, arme de foc și spălarea banilor, prin înghețarea activelor și interdicții de călătorie în Uniunea Europeană.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că scopul este destructurarea rețelelor care profită de pe urma migrației ilegale.

„Astăzi, prezentăm un nou regim de sancțiuni împotriva persoanelor care introduc ilegal migranți și a traficanților de migranți. Toți avem un obiectiv comun. Pentru a le scoate din afaceri. Și pentru a salva viețile a mii de oameni care visează la o viață mai bună. Noi, cei din Europa, trebuie să decidem cine vine la noi și în ce circumstanțe”, a afirmat Ursula von der Leyen.

Comisia Europeană arată că grupările de criminalitate organizată „destabilizează societățile, subminează statul de drept și democrația și slăbesc stabilitatea și securitatea economică”, iar activitățile rețelelor care operează din afara Uniunii reprezintă „o amenințare gravă la adresa securității și a valorilor Uniunii”.

Executivul european precizează că, deși numărul sosirilor ilegale în UE a scăzut cu peste 50% în ultimii doi ani, mii de persoane continuă să își riște viața din cauza rețelelor de trafic de migranți.

Potrivit propunerii, sancțiunile vor putea viza persoane și entități implicate în introducerea ilegală de migranți, traficul de persoane, traficul de droguri, fabricarea și traficul ilicit de arme de foc, precum și spălarea banilor.

Printre măsurile propuse se numără înghețarea activelor și interdicția de a pune fonduri sau resurse economice la dispoziția persoanelor incluse pe lista de sancțiuni, precum și interdicții de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene.

Comisia precizează că noile instrumente vor fi aplicate coordonat, iar lista sancțiunilor va fi revizuită periodic. Propunerile urmează să fie analizate de Consiliul UE și vor putea intra în vigoare doar după aprobarea lor în unanimitate de către statele membre.

Editor : Ana Petrescu