Ultimele zile pentru reducerea de 10% la impozite. Ce sume pot pierde contribuabilii dacă nu achită taxele locale

Data publicării:
Plăți impozit martie 2026. Inquam Photos/ Alex Nicodim
Până când se aplică reducerea de 10% la plata impozitelor locale Când se aplică penalități pentru neplata impozitelor Ce taxe și impozite locale plătesc românii Când se plătește impozit pe clădiri În ce situații se plătește impozit pe teren Impozitul pe mijloacele de transport

Autoritățile locale oferă o reducere de 10% contribuabililor care își achită anticipat impozitele, însă facilitatea este condiționată de respectarea unui termen strict. Potrivit reglementărilor fiscale, bonificația se acordă doar pentru plata integrală a taxelor locale până la 31 martie 2026, inclusiv.

Plata impozitelor locale înainte de termen nu este o obligație administrativă, ci o oportunitate reală de economisire pentru români.

Până când se aplică reducerea de 10% la plata impozitelor locale

Românii pot beneficia de o bonificație de 10% dacă își achită integral impozitele locale până la 31 martie 2026, inclusiv. Facilitatea fiscală nu se aplică automat oricărei plăți, ci este condiționată de stingerea completă a obligațiilor aferente întregului an. Contribuabilii care achită doar parțial sumele datorate nu sunt eligibili pentru această reducere.

De asemenea, plata în două tranșe - prima până la 31 martie și a doua până la 30 septembrie - exclude acordarea bonificației. Astfel, reducerea este rezervată exclusiv celor care optează pentru plata anticipată integrală a impozitelor locale.

Cât pot economisi românii dacă achită taxele la timp

Pentru a înțelege concret cum se aplică reducerea, luăm exemplul unui contribuabil care datorează un impozit anual de 1.000 de lei pentru locuință. Dacă suma este achitată integral până la 31 martie, se aplică bonificația de 10%, iar totalul de plată scade la 900 de lei. Astfel, contribuabilul economisește 100 de lei. În schimb, dacă impozitul este plătit în două tranșe - jumătate până la finalul lunii martie și restul până la 30 septembrie - reducerea nu se mai acordă, iar suma totală de plată rămâne 1.000 de lei.

Ce se întâmplă dacă termenul de plată este depășit

După expirarea datei de 31 martie, obligațiile fiscale pot fi achitate în continuare, însă fără aplicarea bonificației. În situația în care nici termenele legale de plată nu sunt respectate, contribuabilii pot fi supuși unor majorări de întârziere, calculate conform legislației în vigoare.

Când se aplică penalități pentru neplata impozitelor

Dobânzi și penalități de întârziere

Pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitor a obligațiilor fiscale principale se datorează dobânzi și penalități de întârziere. Confrom Codului de Procedură Fiscală (Art. 176 C. proc. fiscală), penalitățile de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Nivelul penalității de întârziere este de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.

  • Exemplu: Pentru un impozit de 1.000 de lei neachitat la termen, penalitatea zilnică este de 0,1 lei (0,01% din 1.000 lei).

Penalitatea de întârziere nu înlătură obligația de plată a dobânzilor.

Stingerea creanțelor fiscale prin executare silită

În cazul în care debitorul nu își plătește de bunăvoie obligațiile fiscale datorate, organul fiscal competent, pentru stingerea acestora, procedează la acțiuni de executare silită, cu excepția cazului în care există o cerere de restituire/rambursare în curs de soluționare, iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare decât creanța fiscală datorată de debitor.

Executarea silită începe prin comunicarea somației

Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somației nu se stinge debitul sau nu se notifică organul fiscal cu privire la intenția de a demara procedura de mediere, se continuă măsurile de executare silită. Somația este însoțită de un exemplar al titlului executoriu emis de organul de executare silită.

În scopul efectuării executării silite, executorii fiscali pot:

  • să intre în orice incintă de afaceri a debitorului, persoană juridică, sau în alte incinte unde acesta își păstrează bunurile, în scopul identificării bunurilor sau valorilor care pot fi executate silit, precum și să analizeze evidența contabilă a debitorului în scopul identificării terților care datorează sau dețin în păstrare venituri ori bunuri ale debitorului;
  • să solicite și să cerceteze orice document sau element material care poate constitui o probă în determinarea bunurilor proprietate a debitorului;
  • să aplice sigilii asupra bunurilor, întocmind în acest sens proces-verbal; să constate contravenții și să aplice sancțiuni potrivit legii.

Executarea silită prin poprire

Se dispun măsuri asigurătorii sub forma popririi asigurătorii și sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și/sau imobile proprietate a debitorului, precum și asupra veniturilor acestuia, în cazuri excepționale, respectiv în situația în care există pericolul ca acesta să se sustragă, să își ascundă ori să își risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea.

Sunt supuse executării silite prin poprire orice sume urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești în lei și în valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, deținute și/sau datorate, cu orice titlu, debitorului de către terțe persoane sau pe care aceștia le vor datora și/sau deține în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente.

Ce taxe și impozite locale plătesc românii

Conform Art.454 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, impozitele si taxele locale sunt: 

  • impozitul pe teren si taxa pe teren;
  • impozitul pe mijloacele de transport;
  • taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor;
  • taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate;
  • impozitul pe spectacole;
  • taxele speciale;
  • alte taxe locale.

Reducerea de 10% se aplică pentru principalele taxe locale precum: impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloace de transport.

Când se plătește impozit pe clădiri

Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea cladire. Suma se plătește catre bugetul local al comunei, al orașului sau al municipiului în care este amplasată clădirea. În cazul municipiului București, impozitul și taxa se datorează către bugetul local al sectorului în care este amplasată clădirea.

În cazul în care o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru spațiile situate în partea din clădire aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părțile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru clădirea respectivă.

Plata impozitului cu reducere de 10%

Impozitul pe clădiri se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv. Pentru plata cu anticipație a impozitului/taxei pe clădiri, datorat/e pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificație de până la 10% inclusiv, stabilită prin hotărâre a consiliului local.

În ce situații se plătește impozit pe teren

Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual. Suma se stabilește luând în calcul suprafața terenului, rangul localității în care este amplasat terenul, zona și categoria de folosință a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.

Impozitul pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificație de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului București, această atribuție revine Consiliului General al Municipiului București.

Impozitul pe mijloacele de transport

Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual. (Suma se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România.)

Impozitul pe mijloacele de transport se plătește la bugetul local al unității administrativ-teritoriale unde persoană își are domiciliul. În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreagă durata a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar.

Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoană care deține dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la dată de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

Plata impozitului

În cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii și datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării mijlocului de transport.

Impozitul pe mijlocul de transport se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv. Pentru plata cu anticipație a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificație de până la 10% inclusiv, stabilită prin hotărâre a consiliului local.

Top Citite
robert cazanciuc digi
1
Robert Cazanciuc îi cere lui Ilie Bolojan să explice refuzul finanțării Cartierului...
Indemnizație de însoțitor 2026. Foto Getty Images
2
Cât este indemnizația de însoțitor în 2026: Ajutorul acordat celor care nu se pot îngriji...
Femeie Moscova
3
Rusoaicele care refuză să facă copii vor fi trimise obligatoriu la psiholog, anunță...
Adrian Țuțuianu.
4
Angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu medical a demisionat. Instituția...
steag cuba profimedia
5
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula: „Va întâmpina o...
L-a văzut pe Cristi Chivu și i-a spus direct: ”Ai vreo boală gravă?”. Răspunsul l-a lăsat ”mască”
Digi Sport
L-a văzut pe Cristi Chivu și i-a spus direct: ”Ai vreo boală gravă?”. Răspunsul l-a lăsat ”mască”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
masini
Consiliul Local Slatina a aprobat eliminarea cotelor adiționale la impozitul pentru mașini. Care este impactul asupra bugetului local
cladire cu risc seismic
Cseke Attila anunță alocarea a peste 207 milioane de lei pentru consolidarea seismică a opt clădiri din România
Ucraina război
Ucraina a recâștigat teritoriu net pentru prima dată de la contraofensiva din 2023
cladire gard 1 risc seismic centrul vechi - captura
Ministerul Dezvoltării alocă 5,6 miliarde de lei pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic. Ce construcții pot fi reabilitate
florin manole face declaratii
Florin Manole spune cum poate fi finanțat pachetul de solidaritate al PSD. „Nu m-a întrebat nimeni ce facem cu aceşti bani”
Recomandările redacţiei
Iran-Assembly Of Experts Biannual Meeting
„Un succes politic”. Rivalul inițial al lui Trump de la Teheran ar...
BUCURESTI - PARLAMENT - BUGET - DEZBATERI GENERALE IN COMISIE -
Ședința comisiilor parlamentare în care se decidea bugetul...
nicusor dan mark rutte
Nicușor Dan se întâlnește azi cu Mark Rutte la Bruxelles. Creșterea...
beirut
Război în Orientul Mijlociu, ziua 20. Arabia Saudită „își rezervă...
Ultimele știri
Cum sunt folosite atacurile cibernetice ca arme în războiul cu Iranul: SUA și Israel, ținte ale hackerilor
OpenAI și Anthropic angajează experți în arme chimice și explozibili pentru a preveni catastrofe generate de inteligența artificială
„Vai de capul meu, groaznic”. Focar de infecție pe malul râului Jiu, din cauza tonelor de gunoaie aruncate la întâmplare de oameni
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Keith Urban, ignorat de propria fiică. Declarația făcută de Sunday după divorțul părinților ei: „S-a...
Cancan
Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România
Fanatik.ro
Uluitor! Cum au introdus, de fapt, fanii lui Dinamo bannere rasiste pe Giulești. „Ne-au păcălit. Andrei...
editiadedimineata.ro
Pariuri pe moarte și război: cum ajung conflictele globale mize pe miliarde de dolari
Fanatik.ro
Crima din Cenei: clasare în cazul unuia dintre ucigași! Părinții lui Mario Berinde au cedat după...
Adevărul
Reacția Kremlinului după convocarea ambasadorului rus la MAE moldovean, unde îl aștepta apa poluată a...
Playtech
Cât costă o zi de spitalizare în România. Cazul pacientului internat 799 de zile
Digi FM
Cine l-a înlocuit pe Mugurel Vrabete la concertul Holograf de la Sala Palatului. Soția și fiica regratului...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A zis ”DA”: 175 de milioane de euro pentru transferul lui Erling Haaland!
Pro FM
Un artist celebru dezvăluie că a fost diagnosticat cu o formă rară de cancer: „Mai am 2-3 ani de trăit, nu...
Film Now
Fiica lui Heath Ledger, într-o apariție rară în public, pe străzile din NYC. Matilda are 20 de ani și nași...
Adevarul
Inflația le fură pensionarilor o pensie întreagă pe an. Analist: Ajutoarele de sărbători nu acoperă pierderile
Newsweek
Parlamentul decide azi dacă pensionarii iau ajutoare la pensie de 600 sau 1.000 lei. Cine nu primește nimic?
Digi FM
Meseria inedită pe care o îmbrățișează femeile din Ucraina, de la începutul războiului: “Sudează minunat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Teste simple pentru evaluarea forței musculare. Menţinerea ei la vârste înaintate ar putea avea o legătură...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Keith Urban, devastat de zvonurile potrivit cărora Nicole Kidman ar avea o nouă relație: „Urăște că s-au...
UTV
Kylie Jenner a întors toate privirile într-o rochie inspirată de Jessica Rabbit