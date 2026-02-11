Situația rămâne critică în Curtea de Argeș și în alte trei localități din județ, unde zeci de mii de oameni sunt în continuare fără apă potabilă, în a patra lună de criză. Sistemul de alimentare a fost oprit încă de aseară pentru lucrări de tratare, iar localnicii au stat la coadă la izvoare pentru a-și asigura apa necesară traiului zilnic. Autoritățile au instituit stare de alertă după ce analizele au confirmat prezența unei bacterii periculoase în rețea, însă mulți oameni spun că nu mai au speranțe că situația va reveni la normal prea curând, iar pentru vârstnici drumul până la sursele alternative este o adevărată povară.

Problemele durează de patru luni, pe fondul lucrărilor desfășurate la Barajul Vidraru, iar între timp oamenii spun că au ajuns la capătul răbdării.

Directorul DSP Argeș, Sorina Honțaru, a declarat că în urma analizelor efectuate au fost descoperite nereguli grave.

A fost identificată bacteria Pertigens în 3 probe din cele 5 recoltate la acea dată. Aceste probe au fost recoltate la două școli și în piața centrală din Curtea de Argeș. (...) Vom recolta din nou probe și vă vom comunica. Posibil apa să fie în continuare nepotabilă deoarece avem și modificări fizico chimice. Avem cantități mari de fier, aluminiu, mangan și clor rezidual.

Potrivit reprezentanților DSP, pe lângă prezența bacteriei, apa prezintă și modificări fizico-chimice semnificative, ceea ce ridică semne de întrebare privind siguranța utilizării ei chiar și pentru spălat.

Localnicii vorbesc despre o situație pe care o consideră umilitoare și periculoasă pentru sănătate.

„Umilință maximă, pericol foarte mare pentru sănătatea locuitorilor din această zonă și iresponsabilitatea celor care trebuiau să prevadă și să rezolve această situație în timp scurt, scurt. Deja este prea mult”, a declarat un localnic.

„Pai cum să ne descurcăm dacă am ajuns să ne spălăm la lighean? Nu trebuie să mai comentez, ne spălăm la lighean”, a declarat altcineva.

„Am ajuns rău de tot, să ne stropim, să ne chinuim”, a spus o altă persoană.

Oamenii sunt nevoiți să cumpere apă îmbuteliată pentru consum și să improvizeze soluții pentru igiena zilnică, în timp ce autoritățile își pasează responsabilitatea pentru criza prelungită.

Încă de aseară, sistemul de alimentare a fost oprit pentru lucrări de tratare, iar localnicii au stat la coadă la izvoare pentru a-și asigura apa necesară traiului zilnic.

