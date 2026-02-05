Live TV

Un apel la 112 a salvat două vieți în Neamț: dispecerul ISU a coordonat evacuarea dintr-o locuință cu monoxid de carbon

Data publicării:
ambulanta 112
Foto: Shutterstock

Două persoane vârstnice din comuna Dulcești, județul Neamț au fost salvate dintr-o locuință plină de monoxid de carbon după ce dispecerul ISU, plt.adj. Ariton Răzvan, le-a ghidat pas cu pas și apelanta le-a evacuat în siguranță înainte ca echipajele SMURD și SAJ să ajungă.

„După ce am obținut informațiile esențiale, am coordonat pas cu pas intervenția de la distanță, oferind indicații clare și sigure apelantei”, a povestit plt. adj. Ariton Răzvan, dispecer ISU Neamț, arată postarea pe pagina de Facebook a Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

Sub îndrumarea sa, doamna Gabriela, care a apelat 112, a reușit să scoată victimele în siguranță din locuință: „Cu multă răbdare și atenție, am convins-o să aerisească locuința și să încerce evacuarea victimelor, asigurându-mă permanent că aceasta nu se expune pericolului”.

La scurt timp, echipajele SMURD și SAJ au ajuns la fața locului și au transportat persoanele la spital pentru îngrijiri medicale.

„Felicitări plt. adj. Răzvan, pentru profesionalism, devotament și responsabilitate! Și respect pentru doamna Gabriela, care a acționat cu calm și curaj, demonstrând că implicarea civică și colaborarea cu dispecerii 112 salvează vieți”, mai spune sursa citată.

Un pompier aflat în timpul liber a salvat un tânăr de 19 ani dintr-o mașină avariată: „Sunt aici să te ajut"

În urma verificărilor, sursa monoxidului de carbon a fost o sobă pe gaze defectă.

Acest incident reamintește cât de importantă este prevenția, subliniază IGSU:

  • Verificarea periodică a aparatelor de încălzire și a instalațiilor de gaze
  • Asigurarea unei ventilații corespunzătoare
  • Utilizarea echipamentelor conforme
  • Montarea detectoarelor de monoxid de carbon

„Remedierea promptă a defecțiunilor poate preveni tragedii și poate salva vieți!”, conchide sursa menționată.

Editor : Ana Petrescu

