Live TV

Un băiat de 17 ani a murit la Giurgiu după ce a intrat cu motocicleta într-o mașină de poliție care nu a oprit la „Stop”

Data actualizării: Data publicării:
The,Police,Beacon,,Background
Foto: Shutterstock

Un adolescent de 17 ani a murit, noaptea trecută, după un accident produs pe o stradă din municipiul Giurgiu. El intrat cu motocicleta pe care o conducea în coliziune cu o autospecială de poliţie, aflată în misiune, dar care nu a oprit la „Stop”. Poliţistul aflat pe locul din dreapta a fost rănit.

IPJ Giurgiu anunţă, sâmbătă, că o autospecială de poliţie şi o motocicletă condusă de un tânăr de 17 ani au fost implicate într-un accident rutier pe strada Tudor Vianu din municipiul Giurgiu, la intersecţia cu bulevardul Ion I.C.Brătianu.

„Autospeciala de poliţie, având în funcţiune semnalele acustice şi luminoase, pe strada Tudor Vianu, din municipiul Giurgiu, la intersecţia cu bulevardul Ion I.C.Brătianu, nu ar fi respectat semnificaţia indicatorului «stop», fiind acroşată în partea laterală dreapta de către o motocicletă, condusă de către un tânăr, de 17 ani. În urma producerii evenimentului rutier, a rezultat rănirea pasagerului autospecialei de poliţie, cât şi a conducătorului motocicletei, care au fost transportaţi la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale”, a traqnsmis IPJ Giurgiu, citat6 de News.ro.

În ciuda efectuării manevrelor de resuscitare de către cadrele medicale, a fost declarat decesul motociclistului.

„Precizăm faptul că poliţiştii se deplasau la o intervenţie, fiind solicitaţi să acorde sprijin unei alte patrule aflate la o sesizare de violenţă fizică. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu”, a mai transmis sursacitată.

De asemenea, conducerea Poliţiei Judeţene Giurgiu a dispus efectuarea unor verificări, prin Compartimentul Control Intern.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
anderson
1
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în...
mircea cartarescu portret
2
Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce a fost anunţat Premiului Nobel pentru Literatură
viktor orban
3
Viktor Orban a petrecut într-un local din Cluj. Liderul maghiar a cântat alături de...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
4
Cât ar rezista România în fața unui atac rusesc. Șeful Armatei arată care este cel mai...
ciprian ciucu in studioul digi24
5
Ciprian Ciucu: CCR nu poate guverna România la nesfârșit. Ei tind să pice aceste reforme...
Întrebat de Cristi Chivu, Zlatan Ibrahimovic nu s-a abținut
Digi Sport
Întrebat de Cristi Chivu, Zlatan Ibrahimovic nu s-a abținut
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
2016-12-14T000000Z_87408851_RC1A0054AA40_RTRMADP_3_USA-TRUMP-TECHNOLOGY
„Legionarii Antihristului”. Semnele instalării unui guvern mondial...
Bucharest, Romania. 6th Oct, 2025: Ludovic Orban (L) was officially appointed today, October 6th, 2025, as Presidential Adviser for Domestic Policy by Romanian President Nicusor Dan (R). - FILE PHOTO: (Bucharest, Romania. 17th Mar, 2024) Ludovic Orban (
Ludovic Orban dezvăluie cum este să aibă șef: „Nu prea sunt obișnuit...
zaporojie
Rusia atacă intens regiunea Zaporojie. Peste 670 de lovituri în doar...
one red wind sock and dramatic sky
Cod galben de vânt puternic și viscol, în weekend. Val de aer polar...
Ultimele știri
De ce a ieșit Sorin Grindeanu din sală când s-a intonat Imnul Secuiesc la Congresul UDMR. Liderul PSD a explicat decizia
Tensiuni între Zelenski și primarul Kievului, după atacurile rusești. Ce îl nemulțumește pe președintele Ucrainei
Ludovic Orban nu exclude o rupere a Coaliției: Fiecare partid își face jocurile. Uneori, PSD se comportă ca și cum ar fi din Opoziție
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - ZIUA POLITIEI ROMANE - STANDURI EXPOZITIONALE - 25 M
Un infractor acuzat de jaf armat a evadat de sub escorta polițiștilor, la Craiova. Bărbatul a fost prins după trei ore de căutări
sgbsgt
Condiții de muncă în Poliție, ca în Evul Mediu: clădiri vechi, mizerie, fără apă și toalete improvizate: „Să meargă în boscheți”
inscriptii hamas strasbourg
Graffiti pro-Hamas la intrarea clădirii Institutului de Științe Politice din Strasbourg. Instituția a depus plângere penală
Police officers at the Munich Oktoberfest 2025
Polițiștii bavarezi ar putea doborî dronele neidentificate. Proiectul de lege a fost aprobat de guvernul landului german
masina de politie
Giurgiu: O şoferiţă de 78 de ani, vinovată de producerea accidentului din Buturugeni, soldat cu cinci răniţi
Partenerii noștri
Pe Roz
Julia Roberts, despre începutul la Hollywood: Am întâlnit oameni cruzi. Nu am pășit în această carieră cu...
Cancan
BREAKING | Marinela Chelaru a murit la 66 de ani
Fanatik.ro
S-a aflat câți bani a plătit Gigi Becali pentru cele 3 tone de brânză de la nunta lui George Simion. Puțini...
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
Cum a ajuns să arate Rafael Nadal, la 10 luni de când s-a retras. „Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu el?”
Adevărul
Latura întunecată a celui mai faimos geniu al secolului XX. Amănuntele șocante despre cum se comporta cu...
Playtech
Ce înseamnă „N” pe telefon și de ce apare din când în când. Funcția discretă pentru plăți și transfer rapid...
Digi FM
Andrea Bocelli a stârnit o licitație aprinsă. Cât a plătit un fan pentru bilete la concertul artistului, o...
Digi Sport
Motivul pentru care Rafael Nadal a ajuns "de nerecunoscut", la mai puțin de 1 an de la retragere
Pro FM
CRBL și iubita tinerică se gândesc la nuntă? "Credeți că ea nu vrea rochia albă sau să fie mămică?"
Film Now
Channing Tatum, sincer despre perioada în care a fost stripper: "Era aproape ca un spectacol de clovni. Nu e...
Adevarul
Autostrada Sibiu - Făgăraș prinde contur. Punctul sensibil al drumului de la poalele Făgărașului
Newsweek
Casa de Pensii, mesaj tăios: Procesele pentru bani în plus la grupe de muncă nu au șanse
Digi FM
Michael Douglas, topit după soția lui și la 25 de ani de la nuntă: "Sunt înnebunit după ea"
Digi World
Cum să devii o persoană matinală, potrivit științei. Ce este cronotipul și de ce contează
Digi Animal World
Pasagerii unui tren din Anglia, șocați când au văzut cu cine călătoreau în vagon. Creatura a mers cu ei...
Film Now
Soarele, marea și Eva Longoria în costum de baie. Actrița de 50 de ani, strălucitoare și bine dispusă, la...
UTV
Doina Teodoru, surprinsă de paparazzi alături de un nou bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu