Aproape jumătate dintre copiii care au părinții plecați în străinătate la muncă au rămas în țară fără mama lor. Mai mult, din cauza migrației economice, 21 de mii de copii au ajuns să rămână chiar fără ambii părinți, sau fără unicul lor susținător pe care îl aveau în familie. Specialiștii spun că cei mici resimt consecințele socio-emoționale, iar pe termen lung îi poate afecta. Spre exemplu, singurul sprijin al lui Abeel este bunica lui.

Abeel a fost abandonat de mama lui pe o bancă, la numai un an și două luni. Copilul a fost crescut de tată și de bunica Nicolița. Iar la vârsta de 5 ani a fost luat de bunică în Italia, acolo unde ea lucra, pentru a-i oferi un trai mai bun.

Nicolița, bunică: L-am ținut în Italia, a stat 3 ani la grădiniță, un an la școală. Vreo 5 ani a stat cu mine. După aceea l-am adus aici, nu-l mai puteam ține pentru că nu aveam acte în regulă. Am venit în august cu el, am făcut toate actele și în aprilie l-am luat înapoi.

Bunica s-a întors în țară în 2017, împreună cu Abeel. La numai câteva luni distanță, copilul și-a pierdut tatăl. De atunci este crescut, cu greu, doar de bunica Nicolița.

Reporter: El a fost plecat într-o excursie?

Nicolița, bunică: Nu, nu a fost (spune bunica plângând). Trebuia în vara asta să plece, dar nu am avut bani. Șase milioane de lei îi trebuiau. Mi-a zis „Mamaie, nu avem, nu avem, nu mă duc și gata”.

Abeel își dorește un calculator, pentru a se putea juca și a învăța tot ce ține de gaming. Bunica are o pensie de 1.400 de lei, însă, din acești bani, 900 de lei merg către rate. Ei se tem că cei 500 de lei nu le vor ajunge pentru rechizite sau haine, odată cu începerea școlii.

Abeel, 14 ani: Mi-aș dori să am părinții lângă mine. Ar fi mai bine.

Reporter: Crezi că viața ta ar fi fost altfel?

Abeel: Da! Sigur da!

Reporter: O iubești pe bunica?

Abeel: Vă dați seama că da.

Reporter: Spune-mi, de cât timp ai adidașii pe care îi porți. Cine ți-i i-a luat?

Abeel: I-am găsit pe aici prin curte.

Reporter: Și ai avut grijă de ei?

Abeel: Da.

Reporter: Ți-ai dori unii noi?

Abeel: Vă dați seama că da.

Psihologii atrag atenția că părinții trebuie să se concentreze pe trăirea emoțiilor alături de copii, și nu pe câștigul financiar.

Mihaela Săhlean-Apetroaie, psiholog: Copilul care nu simte siguranța, protecția, iubirea mamei, căldura, pe un termen relativ lung va fi viitorul adult anxios, disfuncțional.

Din cei 76.170 de copii care sunt, potrivit autorităților, în grija rudelor sau a unui singur părinte, cei mai mulți sunt concentrați în zona Moldovei. Numărul real ar putea fi însă mai ridicat. În cazul celor mai mulți dintre ei, părinții absenți sunt plecați la muncă, în Vestul Europei.

Anca Stamin, reprezentant ONG: Este o legătură directă între faptul că în această zonă familiile se confruntă cu probleme socio-economice foarte mari, rata sărăciei este destul de ridicată, și migrația părinților la muncă în străinătate.

Aproximativ 80 la sută dintre părinți nu se gândesc să îi ia cu ei pe cei mici, atunci când pleacă la muncă în străinătate, după cum reiese dintr-un studiu realizat de Salvați Copiii.

Reporteri: Magda Costache, Anamaria Ianc / Operatori: Sorin Deleanu, Ionuț Voinea

Editor : Liviu Cojan