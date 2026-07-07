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Un băiețel s-a născut într-o ambulanță SMURD din Bistrița-Năsăud. Salvatorii: „O misiune pe care nu o vom uita niciodată”

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ambulanta SMURD
Foto: Shutterstock
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Un băiețel a venit pe lume, marți dimineață, într-o ambulanță SMURD din județul Bistrița-Năsăud, înainte ca mama sa să ajungă la spital. Nașterea a fost asistată de echipajul SMURD al Punctului de Lucru Lechința, iar atât mama, cât și nou-născutul sunt în stare bună.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis că echipajul format din Lucian, Ionuț și Radu a fost martorul unui moment pe care „nimeni dintre cei prezenți nu îl va uita”.

„O ambulanță SMURD. O mamă. Trei salvatori. Și primul plânset al unui nou-născut. O misiune pe care nimeni dintre cei prezenți nu o va uita”, se arată în mesajul publicat de IGSU pe Facebook.

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Potrivit instituției, bebelușul „s-a grăbit puțin și a decis că ambulanța SMURD este locul în care își va face intrarea în lume”.

„Cu profesionalism, calm și multă grijă, colegii noștri au asistat nașterea, iar totul s-a desfășurat în cele mai bune condiții”, au transmis reprezentanții IGSU.

După naștere, mama și copilul au fost preluați în zona Dealul Herinii de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, pentru continuarea îngrijirilor medicale.

„Sunt intervenții pe care nu le uiți niciodată. Pentru că, dincolo de uniforme și proceduri, cea mai frumoasă misiune este aceea de a întâmpina o nouă viață”, au mai scris reprezentanții IGSU.

Mesajul se încheie cu o urare adresată nou-născutului: „Bun venit pe lume, micuțule! Să ai parte de o viață frumoasă, sănătoasă și plină de oameni care să îți fie alături, așa cum au fost astăzi salvatorii noștri.”

Editor : Ana Petrescu

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