Un bărbat a fost prins beat la volan de trei ori în doar șase ore

Un bărbat în vârstă de 42 de ani s-a ales cu un dosar penal şi a fost reţinut pentru 24 de ore, după ce a fost surprins băut la volan, de trei ori într-un interval de numai şase ore, pe raza municipiului Târgu Mureş.

"În fapt, la data de 30 septembrie a.c., în jurul orei 3,36, poliţiştii rutieri au depistat un bărbat în vârstă de 42 de ani care conducea un autoturism pe raza municipiului Târgu Mureş, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat faptul că bărbatul avea o alcoolemie de 0.81 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză pe numele şoferului, s-a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de 'conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice', fiindu-i reţinut permisul de conducere până la soluţionarea cauzei", a arătat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş, într-un comunicat de presă citat de Agerpres.

În jurul orei 6,05, acelaşi bărbat a fost din nou surprins la volan, pe raza municipiului Târgu Mureş, având o alcoolemie 0.70 mg/l alcool pur în aerul expirat. În jurul orei 9,40, acesta a fost surprins pentru a treia oară la volan, având o alcoolemie de 0.44 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză s-a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de "conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice" şi "conducerea unui vehicul pe drumurile fără permis de conducere", fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul IPJ Mureş pentru 24 de ore.

Editor : V.M.