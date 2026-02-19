Live TV

Un bărbat a fost prins sub acoperișul prăbușit al unei anexe din cauza zăpezii, în Ploiești. Pompierii l-au scos în siguranță

Data publicării:
acoperis prahova IGSU
Foto. IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Romania Facebook

În această dimineață, pompierii militari de la ISU Prahova au intervenit pe strada Mărășești, unde un bărbat în vârstă de 42 de ani a fost surprins sub o anexă al cărei acoperiș s-a prăbușit din cauza statului de zăpadă.

La sosirea echipajelor, a fost constatat că „victima se afla prinsă sub elementele de construcție. Salvatorii au acționat prompt pentru îndepărtarea materialelor prăbușite și pentru extragerea în siguranță a persoanei, folosind echipamentele din dotare”, arată postarea pe pagina de Facebook a Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate: 1 autospecială de descarcerare; 1 autospecială de stingere; 1 echipaj SMURD de prim ajutor din cadrul Detașamentului 1 Ploiești; 2 echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Prahova.

Victima a fost extrasă „în stare conștientă și evaluată medical la fața locului”. Ulterior, aceasta a fost preluată de echipajul SAJ și transportată la Spitalul Județean de Urgență Ploiești pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

ISU Prahova subliniază că „intervenția s-a desfășurat în condiții de siguranță, iar echipajele au acționat cu operativitate pentru limitarea riscurilor și acordarea rapidă a asistenței medicale necesare.”

IGSU recomandă precauție în zonele unde zăpada acumulată poate afecta structurile acoperișurilor.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert negoita
1
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
putin
2
Rusia e pregătită „să folosească forța militară” în Suedia, dezvăluie un raport al...
Alexandru Muraru și Marcel Ciolacu.
3
Alexandru Muraru (PNL), despre Marcel Ciolacu: Nu îşi poate justifica diploma de...
dan mihalache
4
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru
londra fotografie generica parlamentul si un autobuz cu etaj
5
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie, din 25 februarie, de Autorizaţia...
A dezvăluit totul: ce nume va purta Andreea Bălan, după căsătoria cu Victor Cornea
Digi Sport
A dezvăluit totul: ce nume va purta Andreea Bălan, după căsătoria cu Victor Cornea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
whatsapp-image-2026-02-18-at-15-51-32
Alertă în Buzău: saivan prăbușit sub zăpadă la Calvini. Peste 220 de animale salvate la limită
pompieri voluntari
Mărturia pompierului amendat de polițiști în timp ce mergea la un incendiu: „Putea să ardă casa, să fie persoane în casă”
accident ambulanta cotroceni masini de politie pompieri
Autospecială de pompieri, oprită de poliție în drum spre incendiu. Șoferul a rămas fără permis și cu amendă de 3.000 de lei
barbat cu catuse la maini
Șantaj orchestrat din penitenciar: Trei prieteni ai unui agresor sexual, reținuți după ce au intimidat victima de 15 ani
judecator care da sentinta cu ciocanelul
Sentință în cazul tinerei însărcinate din Prahova, ucisă cu toporul: Fostul concubin a fost condamnat la închisoare pe viaţă
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan dă mâna cu președintele SUA, Donald Trump, la summitul NATO
Nicuşor Dan participă azi la Consiliul pentru Pace de la Washington...
pomi cu zapada
Climatologii nu exclud un nou episod cu ninsori și viscol: „Iarna...
F-16 România
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit...
509021582_122137974872723345_696277687402505230_n
Armata SUA e pregătită să atace Iranul încă din acest weekend...
Ultimele știri
Bill Gates şi-a anulat discursul programat la un summit mondial despre inteligenţa artificială, după ce a apărut în dosarele Epstein
Fostul preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, condamnat la închisoarea pe viaţă pentru că a decretat legea marţială în decembrie 2024
Polonia menține încă trei luni zona de excludere de-a lungul frontierei pentru a opri trecerile ilegale din Belarus
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii au noroc la bani din 18 februarie 2026. Destinul le împinge spre decizii importante
Cancan
A fost ultima ninsoare în București? Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Fanatik.ro
Alertă de fraudă pe WhatsApp: ”Îmi împrumuți 2000 de lei până diseară?” Reprezentanta unui cunoscut ONG a...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
Fostul star a lui Liverpool și al naționalei Angliei, abuzat sexual în tinerețe! Mărturie tulburătoare: ”Dacă...
Adevărul
Cum a pierdut CFR Călători în fața unui operator privat, la diferență de 1 ban, 13 trenuri Alstom Coradia...
Playtech
Câți bani câștigă, de fapt, iubita lui Ilie Bolojan. Venitul lunar al asistentei medicale din Oradea
Digi FM
Diana Dumitrescu, o nouă decizie drastică după ce s-a pocăit: „Mi-am dat viața Domnului și îl las să o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
L-a făcut ”praf” pe Chivu: ”Să-și clătească gura când vorbește despre tatăl meu! Asta arată meschinăria lui”
Pro FM
Cum arată azi, la 53 de ani, Darren Hayes de la Savage Garden. În 2025 a suferit un accident care l-a lăsat...
Film Now
De ce a murit Victoria Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones. Ce au descoperit medicii legiști
Adevarul
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de ce e criză de prezervative în...
Newsweek
Legea pensiilor, schimbată în Parlament. O categorie de pensionari vor primi mai repede bani în plus la pensie
Digi FM
Conacul lui Charlie Watts, scos la vânzare. Regretatul baterist de la The Rolling Stones a fost fascinat de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poluarea aerului poate contribui în mod direct la apariţia unei boli grave. Cei care au suferit un AVC sunt...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Calista Flockhart și Harrison Ford, sărut romantic pe pista aeroportului. Căsătoriți de 15 de ani, la fel de...
UTV
Loredana Groza vorbește despre relația dintre Iulia Vântur și Salman Khan. „Un bărbat care știe cum să...