Un bărbat a fost prins sub acoperișul prăbușit al unei anexe din cauza zăpezii, în Ploiești. Pompierii l-au scos în siguranță

În această dimineață, pompierii militari de la ISU Prahova au intervenit pe strada Mărășești, unde un bărbat în vârstă de 42 de ani a fost surprins sub o anexă al cărei acoperiș s-a prăbușit din cauza statului de zăpadă.

La sosirea echipajelor, a fost constatat că „victima se afla prinsă sub elementele de construcție. Salvatorii au acționat prompt pentru îndepărtarea materialelor prăbușite și pentru extragerea în siguranță a persoanei, folosind echipamentele din dotare”, arată postarea pe pagina de Facebook a Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate: 1 autospecială de descarcerare; 1 autospecială de stingere; 1 echipaj SMURD de prim ajutor din cadrul Detașamentului 1 Ploiești; 2 echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Prahova.

Victima a fost extrasă „în stare conștientă și evaluată medical la fața locului”. Ulterior, aceasta a fost preluată de echipajul SAJ și transportată la Spitalul Județean de Urgență Ploiești pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

ISU Prahova subliniază că „intervenția s-a desfășurat în condiții de siguranță, iar echipajele au acționat cu operativitate pentru limitarea riscurilor și acordarea rapidă a asistenței medicale necesare.”

IGSU recomandă precauție în zonele unde zăpada acumulată poate afecta structurile acoperișurilor.

Editor : Ana Petrescu