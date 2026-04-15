Un bărbat a fost prins sub un mal de pământ, în Galați. Elicopter SMURD trimis de urgență, victima era inconștientă

Un bărbat a fost prins sub un mal de pământ în localitatea Ghidigeni, județul Galați, în timp ce lucra la extinderea rețelei de canalizare. Victima a fost găsită în stare de inconștiență, potrivit informațiilor transmise miercuri de ISU Galați.

La locul incidentului au intervenit de urgență mai multe echipaje: un elicopter SMURD, o autospecială de stingere dotată cu accesorii pentru descarcerare, un container multirisc, un echipaj de prim ajutor, precum și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean și SMURD, scrie Agerpres.

„Astăzi, echipajele de intervenţie din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi au fost solicitate să intervină în localitatea Ghidigeni, unde un bărbat a fost surprins de un mal de pământ în timp ce efectua lucrări la extinderea reţelei de canalizare. Din primele informaţii, victima este inconştientă. Echipajele operative acţionează pentru extragerea victimei şi acordarea primului ajutor calificat. Misiunea este în dinamică”, a transmis ISU Galaţi.

Editor : Ana Petrescu