Un bărbat a furat un telefon dintr-o benzinărie și a plecat cu o mașină. Ce au descoperit polițiștii când l-au oprit

Un bărbat de 30 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce ar fi furat telefonul unui șofer dintr-o benzinărie din Sectorul 1 și ar fi plecat de la fața locului cu un autoturism. Polițiștii l-au prins în trafic, iar verificările au arătat că nu avea permis de conducere și că se afla sub influența alcoolului și a unor substanțe psihoactive.

Incidentul a avut loc duminică, în jurul orei 01:00, transmite Poliția Capitalei. Polițiștii Secției 3 au fost sesizați de un bărbat de 26 de ani, care a reclamat că i-a fost furat telefonul mobil, lăsat nesupravegheat pe tejgheaua unei stații de alimentare cu carburant.

Victima le-a indicat polițiștilor autoturismul în care s-ar fi aflat persoana suspectată de furt. Oamenii legii au pornit verificările, iar la scurt timp au identificat mașina în trafic, pe o stradă din Sectorul 1.

Polițiștii au oprit autoturismul și l-au identificat pe șofer, un bărbat de 30 de ani. În urma controlului corporal, asupra acestuia a fost găsit telefonul despre care victima reclamase că îi fusese furat.

„Au fost declanșate de îndată verificări în zonă, iar la scurt timp, a fost depistat în trafic un autoturism condus de un bărbat, care corespundea semnalmentelor indicate de persoana vătămată”, transmite Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că bărbatul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Alcoolemie de 0,82 mg/l și rezultat pozitiv la drugtest

Șoferul a fost testat de polițiștii Brigăzii Rutiere. Aparatul alcooltest a indicat 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar testarea pentru substanțe psihoactive a avut rezultat pozitiv.

Bărbatul a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală pentru recoltarea de probe biologice, urmând ca rezultatele analizelor să stabilească prezența și concentrația substanțelor în organism.

Anchetatorii susțin că bărbatul nu ar fi furat doar telefonul. Potrivit polițiștilor, autoturismul cu care a plecat de la benzinărie ar fi fost luat de la o adresă din același sector.

Mașina fusese parcată de reprezentanții unei societăți, cărora proprietarul le-o încredințase pentru efectuarea unor reparații.

În baza probelor strânse în anchetă, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior instanța a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 3, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, într-un dosar penal privind infracțiunile de furt calificat și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Editor : Ana Petrescu