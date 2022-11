Un bărbat a murit accidentat de o mașină a MAI. Soția și copiii sunt somați acum să plătească reparațiile

O mamă și cei doi copii ai săi, diagnosticați cu probleme grave de sănătate, sunt somați să plătească reparațiile mașinii care l-a ucis pe tatăl celor doi. Este vorba de o mașină care aparține unei structuri ale Ministerului Afacerilor Interne. Femeia nu știe cum o să facă rost de bani și, de când a fost somată, nu se mai oprește din plâns. Digi24 a cerut un punct de vedere și din partea Ministerului de Interne, dar nu l-a primit până la publicarea acestui articol.

7 februarie 2017 este data la care Elena, Andrei și Maia l-au pierdut pe cel care le era tată și soț. Bărbatul a plecat la serviciu, iar soția pe drumul către școală, împreună cu cei doi copii.

Bărbatul a încercat să traverseze printr-un loc nepermis și a fost lovit mortal de o limuzină care aparținea Ministerului de interne și circula peste limita de viteză legală.

Brănoiu Elena: Pe la șase și jumătate, șapte fără ceva... a venit cineva și m-a anunțat, o cunoștință, soția unui coleg de serviciu, că a avut loc un accident. Pe moment nu am crezut, am crezut că e o glumă și așa... dar când lucrurile s-au adeverit, când am ajuns la fața locului, într-adevăr, soțul meu era pe caldarâm... fusese accidentat mortal.

Au urmat 5 ani de procese la sfârșitul cărora Ministerului Afacerilor Interne cere reparația mașinii implicate în accidentul care l-a ucis pe bărbat.

„Vă punem în vedere ca în termen de 15 zile de la primirea prezentei notificări să achitați suma de 29,600,13 lei, reprezentând valoarea pagubei”, se arată în somație.

Brănoiu Elena: Am primit fiecare câte un plic, eu și cei doi copii. Știu că s-a făcut un recurs, i s-a dat prima dată o viteză de 70, apoi, la recurs, i s-a dat 65 și atunci... s-a găsit vinovăție totală a soțului. Eu nu am reușit, din păcate, să achit această sumă pentru că, v-am spus, nu o am, mi-aș fi dorit să o am și să termin, să scap, să nu trăiesc acest coșmar.

Nu contest că soțul meu nu e vinovat, a fost vinovat, v-am spus, nu contest hotărârea tribunalului, nu contest asta. Dar eu cred că legile sunt făcute pentru oameni. În litera legii mot a mot sunt să îi sprijinim pe omeni, nu să îi doborâm. Deja am fost lovită și am plătit! Și el, soțul meu, a plătit cu viața! Copiii mei au plătit cu suferința, cu lipsurile tatălui, că indiferent ce ar fi...să înlocuiești un părinte nu se poate.

Femeia are grijă singură astăzi de cei doi copii, iar fotografiile sunt tot ce le-a rămas de la tatăl lor.

Brănoiu Elena: Multe din pozele noastre, chiar și de familie, au fost distruse de copii. Și o să vă spun cum, copiii mei dorm cu pozele tatălui sub pernă. Am căutat albumele și i-am lăsat să facă chestia asta pentru că am simțit că poate așa ei se alină. Ei așa cred că tatăl lor e aproape de ei...

Rechizitoriul procurorilor atată că șoferul din Ministerul de Interne avea o viteza de impact a mașinii a fost de 65 km/h, așadar, peste viteza maximă admisă în localitate. Judecătorul a considerat însă că vina este a bărbatului care a murit, iar conform legii, moștenitorii trebuie să plătească daunele.

Florin Tîrnovean, avocat: Cel care a fost păgubit este îndreptățit să primească daune morale și daune materiale. Singurul lucru, având în vede acest handicap, pe care familia persoanei vinovate îl poate face, este să formuleze o contestație la execturare de 15 zile de când au primit comunicarea de executare silită.

