Video&Foto Un bărbat beat a spart cu pumnul parbrizul unei mașini de poliție, după ce a sunat fără motiv la 112. El a fost arestat

barbat catuse arestat
Foto: Shutterstock

Un bărbat de 34 de ani, din Drobeta Turnu Severin judeţul Mehedinţi, a distrus parbrizul unei maşini de poliţie, după ce echipajul s-a prezentat la intervenţie, în urma unul telefon pe care acesta îl dăduse la 112 fără să aibă însă un motiv întemeiat. El a fost reținut pentru 24 de ore.

„La data de 22 noiembrie a.c., 06.15, Poliţia municipiului Drobeta-Turnu Severin a fost sesizată de un poliţist din cadrul Biroului Ordine Publică cu privire la faptul că în timp ce se afla în serviciu împreună cu alt coleg la o sesizare pe Calea Timişoarei, un bărbat de 34 de ani, care ar fi apelat în mod nejustificat SNUAU 112, ar fi lovit cu pumnul parbrizul autospecialei, pe care l-a avariat. Din cercetări a reieşit că echipajul de poliţie s-a deplasat la un apel sesizat de bărbatul de 34 de ani, iar la momentul sosirii la faţa locului apelantul se afla într-o stare avansată de ebrietate şi a apelat în mod repetat SNUAU 112”, a transmis IPJ Mehedinţi, scrie News.ro.

Ulterior, după ce poliţiştii i-au adus la cunoştinţă bărbatului că va fi amendat pentru că a sunat nejustificat la 112, acesta a lovit cu pumnul parbrizul mașinii, pe care l-a spart.

mehedinti barbriz spart politie
Foto: IPJ Mehedinți

„În baza probatoriului administrat, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta-Turnu Severin, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore şi introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă a inspectoratului”, a mai precizat IPJ Mehedinţi.

În cauză, a fost întocmit dosar penal pentru distrugere.

mehedinti barbriz spart politie
Foto: IPJ Mehedinți

"Iubiți!" Englezii l-au identificat pe bărbatul care a ieșit din apartamentul Emmei Răducanu
