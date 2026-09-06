Un bărbat de 49 de ani a murit după ce a căzut de pe trotineta electrică, în Sângeorgiu de Mureș. S-a lovit la cap

Un bărbat de 49 de ani a murit, sâmbătă seară, la spital, după ce a căzut de pe o trotinetă electrică în Sângeorgiu de Mureș. Polițiștii spun că acesta s-ar fi dezechilibrat și s-ar fi lovit cu capul de acostamentul sensului opus de deplasare.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Mureș citat de News.ro, accidentul a avut loc pe 5 septembrie 2026, în jurul orei 22:00. Polițiștii Biroului Rutier Târgu Mureș au fost sesizați cu privire la producerea evenimentului rutier pe strada Marton Aron, la intersecția cu strada Salcâmilor.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului a reieșit faptul că un bărbat de 49 de ani, în timp ce se deplasa cu o trotinetă electrică pe strada Marton Aron, la intersecția cu strada Salcâmilor, s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut pe partea carosabilă, lovindu-se de acostamentul sensului opus de deplasare”, a transmis IPJ Mureș.

Starea bărbatului nu a permis testarea pentru alcool

În urma căderii, bărbatul a suferit leziuni și a fost preluat de echipajele medicale, care l-au transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Potrivit polițiștilor, starea în care se afla bărbatul nu a permis efectuarea testării alcoolscopice.

„Ulterior, din nefericire, bărbatul a decedat la unitatea medicală”, au precizat polițiștii mureșeni.

Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Editor : Ana Petrescu