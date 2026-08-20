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Video Un bărbat din Timiș, înjunghiat de fiica de 13 ani după ce și-ar fi atacat soția. Avea ordin de protecție

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femeie cu un cutit de bucatarie in mana
Foto: Guliver/Getty Images
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Un bărbat de 41 de ani din localitatea Bulgăruș, județul Timiș, a fost înjunghiat de fiica sa de 13 ani, după ce acesta și-ar fi atacat soția cu un cuțit. Femeia și bărbatul au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Pe numele bărbatului era emis un ordin de protecție față de soția sa.

Polițiștii din Orașului Sânnicolau Mare au fost sesizați joi, 20 august, la ora 13:17, cu privire la un conflict familial produs în localitatea Bulgăruș, scrie News.ro.

„La data de 20 august 2026, la ora 13:17, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Sânnicolau Mare au fost sesizați cu privire la un conflict familial produs în localitatea Bulgăruș, în urma căruia o femeie ar fi fost înjunghiată de către soțul său, iar fiica acestora, în vârstă de 13 ani, ar fi intervenit, înjunghiindu-și tatăl”, a transmis IPJ Timiș.

În urma incidentului, cei doi adulți au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Potrivit polițiștilor, pe numele bărbatului fusese emis un ordin de protecție provizoriu la 30 iulie. Ulterior, instanța a dispus emiterea unui ordin de protecție valabil în perioada 7 august 2026 - 7 iulie 2027.

Bărbatul nu era monitorizat electronic.

„Ultima verificare privind respectarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție de către bărbat a fost efectuată în această dimineață de către polițiștii din cadrul Poliției Orașului Sânnicolau Mare”, a precizat IPJ Timiș.

Polițiștii au discutat și cu femeia, care le-a spus că, până la momentul verificării, nu mai fusese contactată de soț și nu întâmpinase alte probleme.

Anchetatorii verifică acum toate împrejurările în care s-a produs conflictul, sub coordonarea procurorului de caz.

„Polițiștii fac verificări, sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul”, a transmis IPJ Timiș.

Editor : Ana Petrescu

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