Live TV

Video Un bărbat e anchetat după ce a distrus mai multe căsuțe pentru pisici în Sectorul 3. Imaginile au devenit virale pe internet

Data publicării:
casute pisici
Captură foto din video postat de Hilde Tudora pe Facebook

Un bărbat în vârstă de 56 de ani a fost pus sub control judiciar, după ce a distrus mai multe căsuțe pentru pisici fără adăpost în sectorul 3 al Capitalei. În imaginile filmate de o femeie și postate pe internet se vede cu bărbatul a dat cu căsuțele de pământ.

Acestea s-au făcut praf, le-a lovit și cu picioarele și s-a luat la ceartă și cu o vecină. Adăposturile au fost puse acolo de iubitorii de animale. Înregistrarea a devenită virală.

Polițiștii s-au sesizat din oficiu și au fost ulterior sesizați și prin plângere cu privire la faptul că, pe o stradă din Sectorul 3, o persoană a distrus căsuțele pentru pisici, potrivit comunicatului de presă al Poliției Capitalei.

El a fost dus la secția de poliție pentru audieri, pe urmă bărbatul fiind reținut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost instituit control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 11 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au avut loc faptele.

Reprezentanții Poliției Capitalei precizează că tratează cu maximă seriozitate astfel de fapte și aplică toate măsurile legale prevăzute de lege. Totodată, autoritățile subliniază că punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă procedurală a procesului penal și nu încalcă principiul prezumției de nevinovăție.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
1
Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul...
Maria Zaharova
2
Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor...
Unrest In Iran As Protesters Demonstrate Over Economic Crisis
3
Hackerii au spart transmisiunea televiziunii iraniene de stat și au difuzat imagini cu...
Oameni pe strada in Bucuresti
4
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Topul preferințelor...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
5
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii...
Ce alcoolemie avea Nae Stanciu la ora 14:00. Încătușat de polițiști, după ce a lovit o mașină și a devenit recalcitrant
Digi Sport
Ce alcoolemie avea Nae Stanciu la ora 14:00. Încătușat de polițiști, după ce a lovit o mașină și a devenit recalcitrant
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
masina de politie
Bărbat arestat după ce a smuls cerceii din aur unei pensionare, în Sectorul 5. El a atacat femeia și a împins-o pe scări
furt 2
Furt la amanet în Sector 4: recidivist eliberat în decembrie surprins de camerele de supraveghere
europol dulapuri pietre lemne
Sindicatul Europol avertizează: „Bombă cu ceas” la Brigada Rutieră. Reacția Poliția Capitalei
petarde la taraba
Poliția Capitalei a confiscat cinci tone de petarde într-un singur dosar. Percheziții în București și Călărași
kipa profimedia-0070010800
Bărbat din Reghin, plasat sub control judiciar 60 de zile pentru postarea de mesaje antisemite în online
Recomandările redacţiei
service auto
Primăria Capitalei deține un service auto fără utilitate publică, cu...
dolari sua ue uniunea europeana
Ce ar însemna ca Europa să vândă activele și titlurile de stat care...
criminali
Noi detalii în cazul băiatului din Timiș ucis de alți 3 adolescenți...
zfv fsv gSFS
Acte românești false pentru ruși, ucraineni și moldoveni. Zeci de...
Ultimele știri
Avertismentul Comandamentului Apărării din Finlanda: Rusia va continua să încerce să deterioreze infrastructura din Marea Baltică
FSB anunţă capturarea unui agent al serviciilor de informaţii din Republica Moldova, acuzat de misiuni „împotriva securităţii Rusiei"
Turcan propune două măsuri fiscale pentru stimularea veniturilor românilor. „Reducerea deficitului bugetar nu se simte în buzunare”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Top trei zodii care vor avea noroc de bani din 22 ianuarie 2026. Conjuncția dintre Mercur și Pluto aduce...
Cancan
S-a aflat motivul REAL pentru care Mario Alin a fost ucis de prietenii săi. Avem FILMUL evenimentelor +...
Fanatik.ro
O vede pe FCSB câștigătoare în Croația! Previziune-șoc înaintea meciului cu Dinamo Zagreb: „E în ADN-ul ei”
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
„Noi suntem stat de prima linie. Aici începe războiul”. Cât ne costă Apărarea în noua ordine mondială a lui...
Adevărul
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut reclamă. Ce il nemulțumește pe...
Playtech
De ce se aprind martori în bord după schimbarea bateriei: detaliul care trebuie să te trimită direct la...
Digi FM
Iulia Albu, revoltată după ce a primit o factură uriașă la gaze, la început de 2026: „Oare este o glumă?”
Digi Sport
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie...
Pro FM
Cum arată soția lui Șerban Copoț. Roxana și fostul membru Animal X sunt căsătoriți de 21 de ani și au trei...
Film Now
Stephen Graham, actorul din „Adolescence”, şi-a pierdut pentru scurt timp Globul de Aur. Incidentul s-a...
Adevarul
Român din Suedia, surprins de iarna extremă: „Sunt confuz, nu plânge nimeni că drumul e necurățat?”
Newsweek
PSD vrea să dea înapoi pensionarilor banii pierduți la pensie în 2025. Sume între 200 și 750 lei. Sunt șanse?
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Ce a făcut Nicole Kidman după ce zvonurile că fostul ei soț s-a mutat deja cu noua parteneră. Actrița, poze...
UTV
Firerose îl acuză pe Billy Ray Cyrus de abuz și publică o înregistrare audio în care este jignită și umilită...