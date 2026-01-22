Un bărbat în vârstă de 56 de ani a fost pus sub control judiciar, după ce a distrus mai multe căsuțe pentru pisici fără adăpost în sectorul 3 al Capitalei. În imaginile filmate de o femeie și postate pe internet se vede cu bărbatul a dat cu căsuțele de pământ.

Acestea s-au făcut praf, le-a lovit și cu picioarele și s-a luat la ceartă și cu o vecină. Adăposturile au fost puse acolo de iubitorii de animale. Înregistrarea a devenită virală.

Polițiștii s-au sesizat din oficiu și au fost ulterior sesizați și prin plângere cu privire la faptul că, pe o stradă din Sectorul 3, o persoană a distrus căsuțele pentru pisici, potrivit comunicatului de presă al Poliției Capitalei.

El a fost dus la secția de poliție pentru audieri, pe urmă bărbatul fiind reținut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost instituit control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 11 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au avut loc faptele.

Reprezentanții Poliției Capitalei precizează că tratează cu maximă seriozitate astfel de fapte și aplică toate măsurile legale prevăzute de lege. Totodată, autoritățile subliniază că punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă procedurală a procesului penal și nu încalcă principiul prezumției de nevinovăție.

Editor : Ana Petrescu