Un bărbat gay din Cluj a adoptat un copil din "orfelinatele groazei" din România

Un bărbat gay din Cluj a devenit părinte adoptiv pentru un copil abandonat, a anunțat Vişinel Bălan, preşedintele Consiliului Tinerilor Instituţionalizaţi. Potrivit acestuia, în fiecare an aproximativ 9000 de copii sunt lăsați în "orfelinatele groazei din România".

"Prima adopție gay din Romania. Felicit tânărul/ persoana care a avut curajul să facă acest pas, de a salva un copil abandonat din chinurile orfelinatului. Felicit curajul Direcției pentru Protectia Copilului pentru că a ales să respecte legea. Asta înseamnă profesioniști. Felicitări. În România, anual, aproximativ 9000 de copii sunt abandonați în orfelinatele groazei", a transmis Vișinel Bălan, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, Vişinel Bălan a vorbit într-o intervenție la Antena 3 despre acest caz de adopţie, despre care spune că nu ar fi primul în România.

"Este un bărbat din Cluj care a intrat în procesul adopţiei, şi-a asumat calitatea de părinte gay, iar DGASPC i-a transmis tânărului că legea nu prevede că n-ai dreptul la a da şansa unui copil la o familie. E din categoria greu adoptabili. Înţeleg că are până în 7 ani copilul. Bărbatul este într-o relaţie. Înţeleg că nu este primul caz (n.r. de adopţie gay din România), este primul de care am reuşit eu să aflu. După ce am postat am descoperit că sunt şi alte cazuri care au reuşit.”, a spus Vişinel Bălan.

