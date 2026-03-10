Un căpitan din Forțele Aeriene Române a murit după ce a încercat să salveze un câine căzut într-un bazin cu apă

Un căpitan din Forțele Aeriene Române a murit, marți după-amiază, în timp ce se afla în misiune la Baza 86 Aeriană „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniță”. Militarul a intervenit pentru a salva un câine căzut într-un bazin de apă din incinta unității, însă, în ciuda eforturilor de resuscitare, nu a mai putut fi salvat.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării Naționale, este vorba despre căpitanul Palferenț Octavian, în vârstă de 30 de ani, militar al Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”.

„Ministerul Apărării Naționale anunță, cu profundă tristețe, decesul căpitanului Octavian Palferenț, în vârstă de 30 de ani, militar al Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”, survenit marți, 10 martie, în jurul orei 17:30, în incinta Bazei 86 Aeriană „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniță”, unde se afla în misiune”, se arată în comunicat.

Conform informațiilor preliminare, ofițerul a încercat să salveze un câine care căzuse într-un bazin de apă din incinta unității militare.

„Potrivit datelor preliminare, ofițerul a intervenit pentru salvarea unui câine căzut într-un bazin de apă din incinta unității. Militarul a fost scos din apă de un coleg aflat în apropiere, fiind inițiate imediat manevrele de prim-ajutor de către personalul bazei, până la sosirea echipajului Serviciului de Urgență”, au transmis reprezentanții MApN.

Cu toate acestea, intervenția medicilor nu a reușit să îi salveze viața.

„Din păcate, în pofida eforturilor depuse, viața acestuia nu a mai putut fi salvată”, mai arată comunicatul de presă.

Căpitanul Palferenț Octavian avea 30 de ani, era căsătorit și nu avea copii. Circumstanțele în care s-a produs incidentul sunt investigate de autorități.

„Cazul este cercetat de organele judiciare competente, pentru clarificarea tuturor circumstanțelor producerii acestui eveniment”, au transmis reprezentanții Ministerului Apărării.

Conducerea instituției a transmis condoleanțe familiei militarului.

„Conducerea Ministerului Apărării Naționale, Statul Major al Forțelor Aeriene și personalul unităților militare implicate își exprimă profundul regret pentru pierderea suferită și transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, conchide sursa citată.

