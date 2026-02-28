Triplu miracol în maternitatea din Timișoara. O femeie a născut tripleți din sarcină naturală, un eveniment extrem de rar, spun medicii. Statisticile mondiale indică o astfel de posibilitate ca fiind 1 la 100.000. Ultima naștere de acest fel a fost înregistrată, în vestul țării, acum 8 ani. Dalia, Timotei și Luca au greutăți aproape de normalul unui nou-născut. „Am fost șocată. Era să leșin”, mărturisește mama tripleților.

Cei trei tripleți, care au venit pe lume la Maternitatea Odobescu din Timișoara se numesc Dalia, Timotei și Luca și au fost născuți din sarcină naturală. Evenimentul este unul extrem de rar. Ultima naștere de acest fel a fost înregistrată în vestul țării acum opt ani, spun medicii.

„Inițial, cu soțul ne-am vorbit să facem și noi un copil și am avut marea surpriză că am aflat că sunt trei. Am aflat la primul control. Am fost șocată, noroc că eram întinsă că era să leșin”, mărturisește Andreea Ungureanu, mama tripleților.

„A trebuit să gândim totul la trei, adică să reamenajăm totul. Mai avem câteva lucruri de pus la punct, dar suntem aproape în proporiție de 80% pregătite”, spune tatăl tripleților, Daniel Ungureanu,

Mama a născut prin cezariană, iar medicii au monitorizat atent evoluția sarcinii, încă din primele luni. În astfel de cazuri, riscurile cresc și fiecare săptămână dusă la termen contează.

„După 28 de săptămâni, a început puțin stresul și ne-am văzut săptămânal, poate și de două ori pe săptămână, în funcție de simptomatologia mămicii. La 32 de săptămâni, deja am început internarea în maternitate și ajutată de către toți colegii mei să putem reuși să ajungem până la 34 de săptămâni, ca ei să nu fie prematuri prematuri”, spune Larisa Tomescu, medic specialist obstetrică ginecologie.

„Prematurul poate avea diferite dificultăți în alimentație, în apariția unor tulburări metabolice, icterul care este fiziologic. Le luăm pe rând. Important e să plece acasă stabili, sănătoși”, completează Mihaela Țunescu, medic-șef secție Neonatologie.

„Cei trei frați sunt internați pe secția de neonatologie a Maternității Odobescu din Timișoara. Vor fi externați după ce vor avea greutatea între 2.200 și 2.300 de grame”, transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

Datele medicale arată, la nivel mondial, o posibilitate de 1 la 100.000 pentru tripleți dezvoltați natural.

