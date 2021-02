Un chirurg din Cluj, condamnat penal, este acuzat de malpraxis, după ce a pus greșit mâna unei fetițe în ghips

Anchetă la Spitalul de Copii din Cluj-Napoca. Un medic primar chirurg este acuzat de malpraxis. El i-ar fi pus greșit mâna în ghips unei fetițe de 3 ani. Dovadă stă radiografia. Medicul în cauză are deja două condamnări penale din 2016, pentru dare de mită.

În primele zile ale noului an, familia Niculescu se afla la Tășuleasa, județul Bistrița-Năsăud, unde își petrecuseră revelionul. Într-un moment de neatenție, fetița lor a sărit de pe o canapea.

Măriuța Pop, jurnalist Digi24: Fetița în vârstă de 3 ani a fost adusă la spitalul de copii din Cluj-Napoca de către părinți pe data de 2 ianuarie 2021. Aceasta avea o fractură la brațul stâng și îi era aplicat un ghips temporar de către medicii de la spitalul din Bistrița. A fost trimisă aici deoarece acolo nu exista un ortoped pediatru.

Mama fetiței susține că încă de la început, medicul care s-a ocupat de copilă i-a vorbit cu superioritate.

Paula Niculescu, mama fetiței: “Am întrebat dacă pot să-mi însoțesc copilul în momentul în care o să fie anesteziat. Mi-a spus că în momentul în care o să fac facultatea de medicină, atunci am să pot să intru în sala de operație, moment în care pe mine m-a năpădit plânsu. Nu m-a chemat o secundă, nu mi-a explicat nimeni concret, ce prindeam de la doamnele asistente”.

După operație, au fost chemați cu fetița la control trei săptămâni mai târziu. Suspicioși, părinții au făcut între timp o radiografie și pe cont propriu.

Paula Niculescu, mama fetiței: „După ce am văzut radiografia de după 3 săptămâni, am cerut documentele medicale de la Cluj. Am două radiografii în care se vede foarte clar că unul dintre cele două oase, că a fost fractură dublă, nu e pus în poziție. Și m-am gândit că poate așa se face, poate nu știm noi. Dumnealui a spus că la copiii mici așa se lasă”.

Ulterior, familia a cerut părerea altor medici care le-au spus că fetița va avea nevoie de o nouă operație. Părinții au depus o plângere la Spitalul de Copii Cluj-Napoca și la Colegiul Medicilor.

Daniela Drăghici, purtător de cuvânt Spitalul de Copii Cluj-Napoca: “În acest moment, în Spitalul de Copii se desfășoară o anchetă privind soluționarea acestui pacient. Este vorba despre un medic din secția chirurgie pediatrică. Lucrează de mulți ani, are experiență de zeci de ani în domeniul chirurgiei și ortopediei pediatrice. Nu au mai existat plângeri care să se soluționeze cu malpraxis”.

În 2016 însă medicul a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare, după ce a fost prins în flagranat, de două ori, că a luat mită. A continuat însă să profeseze în același spital unde a comis și infracțiunea.

