Un ciclist, în comă indusă după o căzătură în timpul Turului Poloniei: Am fost ușurat să văd că respiră

Foto: X

Ciclistul italian Filippo Baroncini a fost plasat în comsă indusă după o căzătură suferită în etapa a III-a a Turului Poloniei, potrivit Agerpres, care citează echipa sportivului. Medicii susțin că acesta a suferit fracturi multiple în urma incidentului.

Sportivul italian a fost victima unei căzături grave și a suferit mai multe fracturi, însă starea sa este „stabilă”, susține directorul general al UAE Emirates, echipa din care face parte Filippo Baroncini. Acesta a fost implicat într-un accident grav cu 20 de kilometri înainte de sosire, în urma căruia a rămas cu „multiple leziuni faciale, o fractură de vertebră cervicală (fără sechele neurologice), fracturi faciale și de claviculă”.

„Din păcate, l-am văzut pe Baroncini — și îi doresc din suflet toate cele bune, pentru că a fost o scenă îngrozitoare. Știu că este pe mâini bune, dar personal m-a șocat foarte tare. L-am văzut întins complet nemișcat, într-o poziție proastă, lipit de un perete. Am fost ușurat să văd că respira, pentru că ar fi putut fi o tragedie”, susține Jacopo Mosca, compatriotul sportivului, potrivit cyclinguptodate.

Sursa citată arată că una dintre fracturi, cea de la pometul stâng, necesită imobilitate completă. Din acest motiv medicii au ales să-l plaseze pe Baroncini în „comă indusă”. Cu toate acestea, directorul general al UAE Emirates susține că starea sa „este stabilă”.

Potrivit cyclinguptodate, Turul Poloniei a fost marcat în ultimii ani de mai multe tragedii. Printre acestea se numără moartea lui Bjorg Lambrecht, accidentul grav al lui Fabio Jakobsen, iar anul trecut Nicolas Debeaumarché a fost grav rănit după o căzătură pe drumurile poloneze.

