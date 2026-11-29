Un consilier local AUR din Pașcani, județul Iași, și-a dat demisia din partid și din funcție după ce a stârnit un val de indignare cu o propunere controversată. Abdalla Bashir a sugerat ca România să exporte câinii fără stăpân în țările în care aceștia sunt consumați. Declarația a provocat numeroase reacții negative în mediul online, iar conducerea AUR Iași s-a delimitat de afirmațiile sale.

Abdalla Bashir și-a anunțat demisia printr-un mesaj publicat pe Facebook. Acesta a precizat că decizia vine în urma unei declarații personale pe care o consideră regretabilă și a susținut că nu a intenționat să afecteze imaginea partidului.

„Am decis să îmi dau demisia din calitatea de consilier local și de membru AUR. Această decizie este în urma unei declarații personale regretabile în ceea ce privește administrarea câinilor fără stăpân și fără intenția de a afecta imaginea partidului AUR. (...) Regret acest eveniment nefericit", a scris acesta.

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Propunerea consilierului, referitoare la trimiterea câinilor fără stăpân în țările în care aceștia sunt consumați, a provocat un val de critici. Sute de reacții și comentarii au apărut în mediul online, iar numeroși iubitori de animale au susținut că sterilizarea și adopția ar trebui să fie prioritare în gestionarea problemei câinilor abandonați.

Afirmațiile au fost criticate și în interiorul partidului. Conducerea AUR Iași s-a delimitat de declarațiile consilierului, iar un deputat al formațiunii a cerut excluderea acestuia din partid.

„Pentru AUR, protecția animalelor este o linie roșie. Orice propunere care pune în pericol viața animalelor trebuie respinsă ferm, iar cei care o susțin trebuie să răspundă pentru poziția lor, indiferent de funcția pe care o ocupă. Ne-am delimitat imediat de propunerea formulată în ședința Consiliului Local al municipiului Pașcani de domnul Abdel Bashir, ales consilier local pe listele AUR. O asemenea propunere contravine valorilor partidului nostru. Am propus excluderea domniei sale din partid, iar Biroul de Conducere Județean al AUR Iași a votat astăzi în favoarea propunerii. Aceasta va fi transmisă spre analiză Juriului Național de Onoare, Disciplină și Arbitraj al AUR. Imediat după vot, domnul Abdel Bashir a anunțat că își va depune demisia din AUR, motivând că dorește să evite orice prejudiciu de imagine pentru partid”, susține Ciprian Paraschiv, într-o postare pe Facebook.

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Editor : A.R.