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Un copil de 10 ani a fost lovit de o mașină în timp ce mergea pe trotinetă, în centrul Capitalei

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accident rutier con rutier
Foto: Getty Images
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Un copil de 10 ani a fost rănit, duminică seară, după ce trotineta pe care se afla a fost lovită de o mașină pe Bulevardul Lascăr Catargiu, la intersecția cu strada General Gheorghe Manu. Minorul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Accidentul a avut loc în jurul orei 18:50, a transmis Brigada Rutieră, într-o informare de presă.

Din primele date, o femeie în vârstă de 40 de ani, care conducea autoturismul dinspre Piața Romană către Piața Victoriei, a intrat în coliziune cu trotineta la intersecția cu str. General Gheorghe Manu.

Circumstanțele exacte ale producerii accidentului urmează să fie stabilite în urma cercetărilor.

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În urma impactului, minorul a fost rănit și transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost zero.

Brigada Rutieră efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

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Editor : Ana Petrescu

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