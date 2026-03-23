Un copil de 5 ani a căzut de la etajul 8 al unui bloc din Sectorul 2. Poliția Capitalei face verificări

Un copil în vârstă de 5 ani a căzut, luni, de la etajul 8 al unui imobil din Sectorul 2 al Capitalei, iar polițiștii și echipajele medicale au intervenit de urgență la fața locului. Ancheta este în desfășurare pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs incidentul.

Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că sesizarea se confirmă, fiind vorba despre un copil în vârstă de 5 ani care a căzut de la etajul 8 al imobilului în care locuia, precizează comunicatul de presă al Poliției Capitalei.

La fața locului a intervenit și un echipaj medical, care a acordat primele îngrijiri medicale copilului, în încercarea de a-i salva viața.

„La acest moment activitățile sunt în dinamică, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care a avut loc evenimentul”, a transmis DGPMB.

Cercetările sunt în desfășurare pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

