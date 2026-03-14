Un crater uriaș a apărut, sâmbătă, pe Șoseaua Mihai Bravu, una dintre arterele cele mai circulate din Capitală. Groapa, inițial de aproximativ un metru pătrat, s-a extins rapid și este acum atât de mare încât ar putea înghiți o mașină. Traficul a fost restricționat temporar, iar la fața locului s-a impus intervenția Companiei Municipale Termoenergetica pentru remedierea situației.

Potrivit Brigăzii Rutiere, traficul a fost restricţionat de la Calea Vitan către Bulevardul Camil Ressu. Circulația a fost deviată pe linia de tramvai, după ce asfaltul s-a surpat, afectând întreaga arteră.

Cei care au tras semnalul de alarmă au fost chiar șoferii, care au anunțat autoritățile. La fața locului intervin și mincitorii Companiei Municipale Termoenergetica. Potrivit informațiilor Digi24, groapa s-ar fi format din cauza unor posibile infiltrații în asfalt, asta pentru că în zonă trece o conductă de termoficare.

Brigada Rutieră recomandă conducătorilor auto să circule cu prudenţă, să evite zona pe durata efectuării intervenţiei și să păstreze o distanţă suficientă pentru a putea frâna în condiţii de siguranţă, precum şi semnalele şi indicaţiile poliţiştilor rutieri.

