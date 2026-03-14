Live TV

Un crater uriaș a apărut pe o șosea intens circulată din Capitală. Traficul a fost restricționat temporar

Data publicării:
masina politie lumini noapte seara
Foto care are un caracter ilustrativ. Getty Images

Un crater uriaș a apărut, sâmbătă, pe Șoseaua Mihai Bravu, una dintre arterele cele mai circulate din Capitală. Groapa, inițial de aproximativ un metru pătrat, s-a extins rapid și este acum atât de mare încât ar putea înghiți o mașină. Traficul a fost restricționat temporar, iar la fața locului s-a impus intervenția Companiei Municipale Termoenergetica pentru remedierea situației.

Potrivit Brigăzii Rutiere, traficul a fost restricţionat de la Calea Vitan către Bulevardul Camil Ressu. Circulația a fost deviată pe linia de tramvai, după ce asfaltul s-a surpat, afectând întreaga arteră.

Cei care au tras semnalul de alarmă au fost chiar șoferii, care au anunțat autoritățile. La fața locului intervin și mincitorii Companiei Municipale Termoenergetica. Potrivit informațiilor Digi24, groapa s-ar fi format din cauza unor posibile infiltrații în asfalt, asta pentru că în zonă trece o conductă de termoficare.

Brigada Rutieră recomandă conducătorilor auto să circule cu prudenţă, să evite zona pe durata efectuării intervenţiei și să păstreze o distanţă suficientă pentru a putea frâna în condiţii de siguranţă, precum şi semnalele şi indicaţiile poliţiştilor rutieri.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Celebrul milionar român care și-a pus toată averea pe numele mamei. E la a treia căsnicie: "Eu le țin pe toate!"
Digi Sport
Celebrul milionar român care și-a pus toată averea pe numele mamei. E la a treia căsnicie: "Eu le țin pe toate!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Partenerii noștri
Pe Roz
O fată de 22 de ani avea dureri tot mai mari de fiecare dată când bea alcool. După câteva luni a aflat de ce...
Cancan
Municipiul-reședință de județ în care o garsonieră se vinde cu doar 10.000€ acum, în luna martie 2026
Fanatik.ro
Marea surpriză a lui Mirel Rădoi în echipa de start de la FCSB: Chiricheş, titular cu Metaloglobus!? Revine...
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Florin Tănase, discuţie decisivă cu Gigi Becali! Cu cine semnează decarul de la FCSB. Exclusiv
Adevărul
Cum a destrămat Iranul imaginea Golfului luxos drept refugiu sigur într-o regiune volatilă
Playtech
La ce foloseşte carnetul de muncă în 2026: Mulţi români nu l-au ridicat nici acum de la ITM-uri
Digi FM
Și-au cumpărat casă la doar 19 ani și dezvăluie cum au reușit: "Suntem primii dintre prietenii noștri care au...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
ADIO, SUA! Scenariul pe care nu-l vedea nimeni este tot mai aproape
Pro FM
În loc de bluză a avut doar un tatuaj aplicat direct pe pielea goală. Tyla a completat cu blugi cu talie...
Film Now
Dakota Johnson, pictorial de senzație la 36 de ani. Fanii, uimiți: „Nimeni nu poate fi ca tine când e vorba...
Adevarul
Funcția care deschidea ușile puterii în perioada comunistă. A fost deținută de Stalin și Ceaușescu. Iliescu a...
Newsweek
Tichete sociale la pensie, pentru alimente și medicamente, cu ocazia Paștelui. În ce oraș se oferă beneficiul?
Digi FM
Mîndruță, după vizita lui Zelenski la București: „El este bărbatul curajos care n-ați putut voi niciodată să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
E mai sănătos să bei apă rece sau apă caldă? Iată ce spune un specialist
Digi Animal World
A adoptat un motan și a crezut că i-a salvat viața. După trei ani a aflat că riscă 300.000€ amendă și...
Film Now
Mickey Rourke explică de ce a adunat datorii de 60.000 $ la chirie: “Luni întregi au existat probleme grave...
UTV
Liviu Vârciu reacționează după ce Lucian Mitrea a povestit că l-a găsit în pat cu Andreea Bănică