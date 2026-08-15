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Un fost primar al Iaşiului, adus în ţară din Italia pentru a executa peste 19 ani de închisaoare. Era pe lista Most Wanted

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inchisoare
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Din articol
A fost depistat și arestat în Italia în aprilie

Un bărbat de 68 de ani, din Iași, urmărit internațional din categoria MOST WANTED, după ce a fost condamnat la 19 ani și 4 luni de închisoare pentru viol și agresiune sexuală, a fost adus sâmbătă în România. Potrivit unor surse judiciare, este vorba despre Ionel Onofraș, care a ocupat timp de două luni funcția de primar al municipiului Iași. El a fost numit în această funcție după Revoluția din decembrie 1989 și a ocupat-o până în februarie 1990.

„La data de 15 august 2026, Poliția Română a adus în țară un bărbat, de 68 de ani, din Iași, urmărit internațional din categoria MOST WANTED. Acesta a fost condamnat la 19 ani și 4 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de viol și agresiune sexuală”, anunță sâmbătă IGPR, scrie News.ro.

Bărbatul a fost predat în urma cooperării prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Acesta a fost adus din Italia și introdus într-o unitate de detenție, în vederea punerii în aplicare a mandatului de executare a pedepsei cu închisoarea.

A fost depistat și arestat în Italia în aprilie

În cursul zilei de 30 aprilie 2026, în urma activităților desfășurate de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Iași, Serviciul de Investigații Criminale – Biroul Urmăriri, în cooperare cu autoritățile italiene, bărbatul de 68 de ani, din comuna Rediu, județul Iași, a fost depistat și arestat pe teritoriul Italiei. Acesta era dat în urmărire internațională, în categoria Most Wanted.

Activitățile au beneficiat de sprijinul unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași, iar schimbul de informații și cooperarea s-au realizat prin implicarea Biroului Atașatului de Afaceri Interne din Italia și a Biroului Sirene România.

Editor : Ana Petrescu

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