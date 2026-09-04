Live TV

Video Un fragment de dronă a ajuns pe plaja Modern, adus de valuri. Ce spun autoritățile

Data publicării:
drona litoral plaja modern constanta
Captură foto Digi24
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Mai multe fragmente, găsite pe litoral

Un fragment de dronă a fost găsit, vineri, pe plaja Modern din Constanța, după ce a fost adus la mal de valuri. Autoritățile au verificat obiectul și au stabilit că acesta nu avea încărcătură explozivă. Fragmentul a fost ridicat și urmează să fie analizat de specialiști.

Persoanele aflate, vineri după-amiază, pe plaja Modern au observat obiectul și au alertat autoritățile. Zona a fost verificată, iar fragmentul a fost examinat.

Din primele date, este vorba cel mai probabil despre o aripă de dronă. Autoritățile au stabilit că obiectul nu avea încărcătură explozivă și nu prezenta un pericol pentru cei aflați în zonă.

Fragmentul a fost ridicat și va fi analizat de specialiști, care urmează să stabilească tipul dronei și proveniența acesteia.

Citește și: Un fragment de dronă a ajuns la mal în Constanța. Autoritățile au intervenit în zona plajei Modern

Mai multe fragmente, găsite pe litoral

Descoperirea de vineri nu este un caz izolat. În ultimele săptămâni, mai multe fragmente despre care s-a stabilit sau există suspiciunea că provin de la drone au fost aduse de valuri la mal, în diferite zone ale litoralului.

În cele mai multe situații, obiectele nu au avut încărcătură explozivă. Un caz diferit a fost înregistrat recent pe plaja din Olimp, unde un fragment de dronă avea încărcătură explozivă și a fost detonat în condiții de siguranță de autorități.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Semnele care pot indica o afecțiune a tiroidei. Foto Getty Images
1
Semnele care pot indica o afecțiune a tiroidei. Medicul endocrinolog explică ce obicei...
Recep Tayyip Erdogan
2
Erdogan anunță că Turcia ar putea adera la blocul de securitate condus de China și Rusia...
EDL RADARE ZAMBITOARE BETA 020926_00357
3
„Radarele care zâmbesc”, montate în aproape 150 de localități. Cum funcționează noile...
militanți Houthi, Yemen / luptători al-Shabaab, Somalia
4
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi...
Volodimir Zelenski
5
Zelenski, reacție furioasă după schimbul de focuri între serviciile secrete ale Kievului...
Primul nume mare care îl pune la zid pe Roger Federer
Digi Sport
Primul nume mare care îl pune la zid pe Roger Federer
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
dronă Geoscan 701
Drona găsită pe o insulă din Finlanda este de fabricație rusească. Ce au mai descoperit autoritățile
profimedia-1129733373
O dronă a fost descoperită în largul coastelor Finlandei: proveniența este necunoscută deocamdată
drapelul uniunii europene
România și țările din UE convoacă ambasadori sau diplomați ruși după incidentul cu dronă din Germania
ministerul de externe rusia profimedia
Moscova l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Germaniei după ce Berlinul a acuzat Moscova de război hibrid
Purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov.
Prima reacție a Kremlinului după ce Germania a arătat cu degetul către Rusia în cazul Leipzig: „Urmează calea unei escaladări”
Recomandările redacţiei
camera deputatilor parlament
Traseism în Parlament: În doar cinci luni, 19 aleși și-au schimbat...
Ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev.
Ambasada Moscovei la București: „Ameninţarea la adresa României nu...
Radar Ground Master 200
Generalul Virgil Bălăceanu: „Trebuie să creăm arhitectura de...
o mana de femeie pe pompa de carburanti
Cel mai mare preț la benzină din istorie: carburanții s-au scumpit...
Ultimele știri
Trump răspunde zvonurilor: „Nu port perucă”
Trotinetele electrice închiriate nu mai pot fi folosite în parcurile din București. Ce amenzi riscă cei care încalcă interdicția
România a avut cea mai mare scădere a vânzărilor cu amănuntul din UE în iulie. Carburanții au înregistrat cea mai mare scădere
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trecutul surprinzător al Gloriei Steinem. Ce legătură a avut celebra feministă cu CIA în tinerețe: "Aș face-o...
Cancan
Filmul tragediei în care Luca și Valentina și-au omorât fiica, apoi s-au SINUCIS. Ce a arătat autopsia
Fanatik.ro
Meme Stoica, de la FCSB la Dinamo? „I-am zis lui Borcea!” Culisele unei mutări-șoc
editiadedimineata.ro
Chatboturile ocolesc sancțiunile UE împotriva propagandei ruse
Fanatik.ro
Olimpiu Moruţan, ofertă uriaşă de la o echipă de cupele europene! Decizia luată de mijlocaşul Rapidului...
Adevărul
De la erou de război la dictator. Filmul transformării lui Antonescu din disident în „Conducător” și motivul...
Playtech
Viteza la care mașina începe să „mănânce” serios carburant. Cât consumi la 90, 110, 130 și 140 km/h
Digi FM
„Inima mi-e mult mai ușoară acum”. Doi muncitori au fost salvați dintr-un tunel, după o săptămână de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sorana Cîrstea și-a amintit de Simona Halep și nu s-a ferit de cuvinte
Pro FM
Cum arată Alanis Morissette la 30 de ani de la lansarea piesei "Ironic". E în centrul unui scandal cu droguri...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
George Clooney și-a ipotecat casa și s-a plătit cu doar 1 dolar pentru a face un film. Dezvăluiri despre...
Adevarul
„Amendamentul Fritz”, analizat de Bruxelles. Ursula von der Leyen avertizează asupra consecințelor pentru...
Newsweek
Ce trebuie să facă pensionarii care vor să recupereze CASS la pensie? Judecătorii decid dacă dau banii înapoi
Digi FM
JD Vance, atac subtil la adresa lui Joe Biden. Ironia strecurată când vorbea despre ceremoniile de la 11...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Legătura neașteptată dintre gingii și creier. Boala gingivală poate accelera îmbătrânirea unei zone esențiale
Digi Animal World
Creatură uriașă, surprinsă lângă o plajă din New York. Manta de aproape 8 metri a apărut chiar în apropierea...
Film Now
Sandra Bullock, declarație rară despre viața amoroasă, la trei ani de la moartea iubitului. Ce i-a spus fiica...
UTV
Laurette a fost externată după 14 zile de spital. „Fiecare zi în care sunt acasă este un pas înainte”