Un fragment de dronă a fost găsit, vineri, pe plaja Modern din Constanța, după ce a fost adus la mal de valuri. Autoritățile au verificat obiectul și au stabilit că acesta nu avea încărcătură explozivă. Fragmentul a fost ridicat și urmează să fie analizat de specialiști.

Persoanele aflate, vineri după-amiază, pe plaja Modern au observat obiectul și au alertat autoritățile. Zona a fost verificată, iar fragmentul a fost examinat.

Din primele date, este vorba cel mai probabil despre o aripă de dronă. Autoritățile au stabilit că obiectul nu avea încărcătură explozivă și nu prezenta un pericol pentru cei aflați în zonă.

Fragmentul a fost ridicat și va fi analizat de specialiști, care urmează să stabilească tipul dronei și proveniența acesteia.

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Mai multe fragmente, găsite pe litoral

Descoperirea de vineri nu este un caz izolat. În ultimele săptămâni, mai multe fragmente despre care s-a stabilit sau există suspiciunea că provin de la drone au fost aduse de valuri la mal, în diferite zone ale litoralului.

În cele mai multe situații, obiectele nu au avut încărcătură explozivă. Un caz diferit a fost înregistrat recent pe plaja din Olimp, unde un fragment de dronă avea încărcătură explozivă și a fost detonat în condiții de siguranță de autorități.

Editor : Ana Petrescu