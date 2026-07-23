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Foto Un jandarm român, trimis în misiune pe Coasta de Azur. Va participa alături de forțele franceze la combaterea consumului de droguri

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jandarm roman FRanta
Foto: Jandarmeria Română
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Un ofițer al Jandarmeriei Române face parte, în această vară, din dispozitivul Jandarmeriei Naționale Franceze care asigură ordinea publică în regiunea Provence–Alpi–Coasta de Azur, pe durata sezonului estival.

Este vorba despre căpitanul Ioan Sebastian Cordoș, din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare, care va desfășura timp de o lună misiuni operative alături de partenerii francezi în orașul Carry-le-Rouet.

Potrivit Jandarmeriei Române, ofițerul român va acorda sprijin autorităților franceze în cadrul misiunilor de asigurare a ordinii și siguranței publice, cu accent pe depistarea substanțelor interzise.

jandarm roman franta
Foto: Jandarmeria Română

„Timp de o lună, colegul nostru, căpitan Cordoș Ioan Sebastian din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare, va acorda sprijin operativ partenerilor francezi în orașul Carry-le-Rouet, participând la misiuni de asigurare a ordinii și siguranței publice, cu accent pe depistarea substanțelor interzise”, a transmis Jandarmeria Română.

Jandarmeria Română a anunțat că dispozitivul de ordine publică pentru sezonul estival din Carry-le-Rouet a fost prezentat oficial joi, în prezența prefectului regiunii Provence–Alpi–Coasta de Azur și a consulului României.

jandarm roman franta
Foto: Jandarmeria Română

„Astăzi, în prezența prefectului regiunii și a consulului României, Jandarmeria din Carry-le-Rouet și-a prezentat oficial dispozitivul de ordine publică pentru sezonul estival, din care face parte și ofițerul român”, se arată în comunicatul instituției.

jandarm roman franta
Foto: Jandarmeria Română

Editor : Ana Petrescu

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