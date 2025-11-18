Un microbuz şcolar care transporta 31 de copii, dublu faţă de capacitatea maximă admisă, a fost depistat în trafic în judeţul Covasna

Un microbuz şcolar în care se aflau 31 de copii - dublu faţă de capacitatea maximă admisă - a fost oprit în trafic pe DN 10, în judeţul Covasna, în cadrul unei acţiuni a poliției. Şoferul a fost amendat cu peste 7.800 de lei şi s-a dispus reţinerea certificatului de înmatriculare al autovehiculului.

„Astăzi, în timpul verificărilor privind transportul de persoane şi mărfuri, poliţiştii rutieri au descoperit un microbuz şcolar, în care se aflau 31 de copii, dublu faţă de capacitatea maximă admisă. Astfel de situaţii nu sunt doar abateri - sunt pericole reale pentru siguranţa celor mici: supraglomerare, lipsa centurilor pentru toţi pasagerii şi dificultatea de evacuare, în caz de incident pot transforma orice oprire bruscă într-o tragedie”, a scris Poliția Română marți, într-o postare pe Facebook.

Amenzi de aproape 8.000 de lei

Reprezentanţii instituţiei au precizat, pentru News.ro, că microbuzul a fost depistat în judeţul Covasna, pe DN 10, în localitatea Zăbrătău.

Vehiculul, omologat pentru 16 locuri, transporta 31 de elevi, depăşind astfel cu mult capacitatea maximă admisă.

La volanul microbuzului a fost identificat un bărbat de 45 de ani, testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Poliţiştii au aplicat patru sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 7.822,5 lei şi au dispus reţinerea certificatului de înmatriculare al autovehiculului.

Poliţiştii rutieri desfăşoară, în perioada 17–23 noiembrie, acţiunea Truck&Bus, parte a Planului de operaţiuni ROADPOL, care vizează respectarea normelor legale privind transportul de mărfuri şi persoane.

Verificările vizează, între altele, respectarea timpilor de conducere şi odihnă, legalitatea efectuării transportului, deţinerea documentelor obligatorii, respectarea capacităţii maxime admise, evaluarea stării psiho-fizice a conducătorilor auto, precum şi respectarea limitelor de viteză.

Editor : B.P.