Live TV

Un microbuz şcolar care transporta 31 de copii, dublu faţă de capacitatea maximă admisă, a fost depistat în trafic în judeţul Covasna

Data publicării:
microbuz scolar supraaglomerat cu elevi
Microbuzul transporta 31 de elevi, dublu față de capacitatea maximă. Sursă foto: Poliția Română
Din articol
Amenzi de aproape 8.000 de lei

Un microbuz şcolar în care se aflau 31 de copii - dublu faţă de capacitatea maximă admisă - a fost oprit în trafic pe DN 10, în judeţul Covasna, în cadrul unei acţiuni a poliției. Şoferul a fost amendat cu peste 7.800 de lei şi s-a dispus reţinerea certificatului de înmatriculare al autovehiculului.

„Astăzi, în timpul verificărilor privind transportul de persoane şi mărfuri, poliţiştii rutieri au descoperit un microbuz şcolar, în care se aflau 31 de copii, dublu faţă de capacitatea maximă admisă. Astfel de situaţii nu sunt doar abateri - sunt pericole reale pentru siguranţa celor mici: supraglomerare, lipsa centurilor pentru toţi pasagerii şi dificultatea de evacuare, în caz de incident pot transforma orice oprire bruscă într-o tragedie”, a scris Poliția Română marți, într-o postare pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Amenzi de aproape 8.000 de lei

Reprezentanţii instituţiei au precizat, pentru News.ro, că microbuzul a fost depistat în judeţul Covasna, pe DN 10, în localitatea Zăbrătău.

Vehiculul, omologat pentru 16 locuri, transporta 31 de elevi, depăşind astfel cu mult capacitatea maximă admisă.

La volanul microbuzului a fost identificat un bărbat de 45 de ani, testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Poliţiştii au aplicat patru sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 7.822,5 lei şi au dispus reţinerea certificatului de înmatriculare al autovehiculului.

Poliţiştii rutieri desfăşoară, în perioada 17–23 noiembrie, acţiunea Truck&Bus, parte a Planului de operaţiuni ROADPOL, care vizează respectarea normelor legale privind transportul de mărfuri şi persoane.

Verificările vizează, între altele, respectarea timpilor de conducere şi odihnă, legalitatea efectuării transportului, deţinerea documentelor obligatorii, respectarea capacităţii maxime admise, evaluarea stării psiho-fizice a conducătorilor auto, precum şi respectarea limitelor de viteză.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bani-lei
1
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din...
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
2
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
3
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la...
volodimir zelenski-emmanuel macron - 17 noiembrie 2025
4
Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron, acord istoric pentru achiziționarea de avioane...
Jandarmi bun
5
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
Decizie finală: judecătoarea care ”s-a jurat pe copiii ei” și-a aflat pedeapsa! Colegii săi n-au iertat-o
Digi Sport
Decizie finală: judecătoarea care ”s-a jurat pe copiii ei” și-a aflat pedeapsa! Colegii săi n-au iertat-o
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ludovic Orban.
Ludovic Orban spune că a fost dat afară de Nicușor Dan pentru „un...
ID310044_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Tensiuni în Coaliție privind tăierea cu 10% a salariilor din...
donald tusk sustine un discurs
Doi ucraineni aflați în serviciul FSB ar fi în spatele sabotării căii...
Ninsoare în București,
Urmează cea mai rece zi din această săptămână, temperaturile scad...
Ultimele știri
Prima reacţie a Cameliei Voinea, după acuzaţiile că şi-ar fi abuzat verbal fiica. Sabrina Voinea îi ia apărarea
Italia ia în calcul înființarea unei unități de 5.000 de persoane care să combată războiul hibrid
Cartierele locuite de romi, declarate „zone cu risc ridicat” într-o țară din Europa. Poliția va putea face percheziții fără mandat
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Secretarul de stat în MAI Bogdan Despescu
Cum apără Despescu Poliția Română în scandalul înmulțirii cazurilor de femicid în România: Vorbim de neînţelegeri în familie
Amenzi permis expirat. Foto Getty Images
Ce amendă poate primi un șofer care circulă cu permisul expirat. Actele necesare pentru schimbarea carnetului de conducere
WhatsApp Image 2025-11-13 at 17.59.31 (1)
Fundația Tinmar sprijină performanța elevilor din București: 865 de burse de merit pentru copii din Sectorul 2
misu la liceu
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură de atenția tuturor: „Este mascota școlii”
elevi in sala de clasa
UPDATE Caz straniu într-o școală din Timișoara: în clase și pe holuri miroase ca la dentist. Concluziile analizelor toxicologice
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, din nou în prim-plan, la 4 luni de la moartea lui Felix. Demnă și puternică, a strălucit...
Cancan
A murit și bărbatul internat la ATI Istanbul. Alți 2 turiști au ajuns la spital. Ce s-a descoperit la ancheta...
Fanatik.ro
Radu Mazăre, împărat în Madagascar. Are 60 de angajați și a renovat o școală: ”Vin la noi când li se...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Scandal în vestiarul naționalei României înaintea barajului de calificare la Mondiale: „Oficialii FRF au luat...
Adevărul
Prezentările de dispozitive medicale, noua capcană pentru vârstnici. Cum s-a trezit o femeie de 70 de ani cu...
Playtech
Maşinile care se vor impozita triplu. Se aplică regula 'poluatorul plăteşte' din 2026
Digi FM
Două femei s-au luat la bătaie la Târgul de Crăciun din Craiova. Imaginile sunt virale: „Doar e la...
Olanda armată
Olanda se pregătește de un posibil război: „Oamenii ştiu dinainte ce să facă în primele 72 de ore. Se simt...
Pro FM
Keith Urban, declarații după despărțirea de Nicole Kidman. Ce mărturisiri a făcut după ce a recunocut că se...
Film Now
Cei mai bogați actori din universul Marvel. Starul care conduce detașat clasamentul
Adevarul
România în fața unor crize profunde: „Am luat un medicament de răceală, deși pacientul are cancer avansat”
Newsweek
Guvernul, anunț despre pensiile militare. Crește vârsta de pensionare, pensia - înghețată. Probleme la salarii
Digi FM
Când se deschide Târgul de Crăciun București în 2025. Cel mai mare va fi în Piata Constituției
Digi World
Dieta Portfolio, regimul care face furori la nivel mondial. Ce este și de ce unele studii spun că reduce...
Digi Animal World
Momentul când un urs apare pe un patinoar, deschis recent pentru localnici: „A vrut să-l încerce pentru noi”...
Film Now
Femeile superbe cu care s-a iubit Leonardo DiCaprio. De ce a fost acuzat că are o "obsesie" pentru iubite cu...
UTV
Ilona Brezoianu a născut. Actrița și soțul ei, Andrei, au un băiețel perfect sănătos