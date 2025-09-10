Live TV

Un mort și șapte răniți după ce două mașini s-au ciocnit la Popești, în județul Argeș

Data publicării:
ambulanta smurd
Foto: ISU

Un grav accident rutier, în care au fost implicate opt persoane, s-a produs, marţi dimineaţă, pe un drum judeţean din judeţul Argeş, unde două autovehicule s-au ciocnit violent într-o curbă: un om a murit și alte șapte persoane au fost transportate la spital.

Potrivit ISU Argeş, victima decedată este un bărbat în vârstă de aproximativ 76 de ani. Alţi trei bărbaţi, cu vârste de aproximativ 40, 50, respectiv 58 de ani, au fost preluaţi şi transportaţi la spital cu o autospecială transport personal şi victime multiple. O ambulanţă SMURD a preluat un bărbat în vârstă de aproximativ 47 de ani, echipajele ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Arge preluând alţi trei răniţi pe care i-au transportat la spital.

Accidentul s-a produs pe Drumul Judeţean 504, la intrarea în localitatea argeşeană Popeşti. Primele date de la faţa locului arată dă două autovehicule s-au ciocnit frontal, au declarat pentru News.ro reprezentanţi ai Poliţiei.

Editor : B.E.

