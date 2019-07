Un nou caz de adopție controversată. Fetiță: „Mami, eu nu vreau să pățesc ca Sorina”

Un alt caz Sorina a apărut zilele acestea în judeţul Caraş-Severin. „Mami, eu nu vreau să pățesc ca Sorina”. Sunt cuvintele unei micuțe luată în plasament de o familie de asistenți maternali, care o cresc de aproape 6 ani. Oamenii nu au inițiat o procedură de adopție, pentru că nu credeau că cineva va fi interesat de ea. Acum însă o familie din Timișoara vrea să o adopte, iar asistenții maternali se luptă în instanță pentru a opri procedurile. În tot acest timp, copila se află în spital. Stresul la care a fost supusă, spun oamenii care o cresc, i-a agravat problemele de sănătate.

„Când soțul meu a adus-o era un boț de copil, de 6 kilograme jumătate, nu stătea bine nici în funduleț, mai avea și un nas julit, se vedea că e un copil cu multe carențe și am primit-o de nu știu câte ori mai bine ca un copil sănătos, pentru că era implicat și sentimentul de compasiune”, spune Cornelia Miloș, soția asistentului maternal.

În urmă cu 6 ani, micuța Gabriela a ajuns la familia Miloș, care locuiește în Bocșa, județul Caraș-Severin. Sunt asistenți maternali și părinți pentru 9 copii biologici. Mai au o fetiță adoptată, care în prezent are 13 ani. Problemele de sănătate ale Gabrielei cereau încă de la început, o atenție specială.

„Cum a scâncit un pic mi-a murit în brate, am reanimat-o, am fugit imediat la medicul de familie, și mi-a spus că e spasmul hohotului de plâns, din cauza carențelor de când era în burtică la mama ei”, spune Cornelia Miloș, soția asistentului maternal.

La această afecțiune se adaugă anemie, probleme de dezvoltare fizică și o tulburare emoțională. Cu răbdare și iubire, familia care a luat-o în plasament, a reușit să amelioreze toate problemele de sănătate ale fetiței.

„Era cu tratament dar se echilibrase binișor, mergea la școală, făcea față la școală”, spune Cornelia Miloș, soția asistentului maternal.

Oamenii nu credeau că o familie va fi interesată să o adopte pe Gabriela.

„Ne-au anunțat că e o familie care vrea să o adopte, zic.. nuuu, pardon, fetița asta o adoptăm noi, din moment ce a stat atâția ani la noi și am zis noi depunem dosarul și o luăm, și ne-au zis că nu se mai poate... (Ați depus o cerere de adopție?) Nu, nu am depus pentru că noi am spus întotdeauna, o să o luăm, dar am fost preocupați de sănătatea ei, care e prioritară acuma”, spune Cornelia Miloș, soția asistentului maternal

„Drept de peemțiune are familia are desigur, familia, unde copilul se află în plasament, dacă în 30 de zile de la anunțul că copilul devine adoptabil, depune cerere în acest sens.( Ei au depus o cerere în toată această perioadă?) Nu, în 2014 si-au exprimat clar refuzul de a adopta copilul iar în 2018 nu și-au manifestat intenția în termen de 30 de zile a fost depusă o cerere în afara termenului”, spune Oana Glăvan Cenan, purtător de cuvânt DGASPC Caraș-Severin.

Oamenii, în prag de pensie, depind de salariul de asistent maternal și spun că voiau să mai aștepte aproximativ un an, până când se retrag din activitate. Atunci ar fi vrut să facă efectiv actele de adopție.

„Nu am dat declarație că o să o luăm, dar nu am dat nici că nu o să o vrem. Am crezut că având un copil înainte adoptat, credeam că vom găsi un pic de înțelegere și bună voință”, spune Cornelia Miloș, soția asistentului maternal.

„Direcția era obligată în acest sens, potrivit legislației în vigoare să identifice familie adoptătoare și să răspundă nevoilor copilului”, spune Oana Glăvan Cenan, purtător de cuvânt DGASPC Caraș-Severin.

Acum, asistenţii maternali se luptă în instanţă ca să oprească punerea în aplicare a executării silite. Practic, fetița trebuie să ajungă la familia din Timișoara, care a adoptat-o.

„Am făcut o cerere de executare provizorie având în vedere faptul că fetița este internată în spital și de asemenea pe motiv că în data de 9 iulie avem termen de judecată la dosarul de adopție. Noi am primit o soluție nefavorabilă a Curții de Apel Timișoara, o să atacam. Se va judeca la Înalta Curte de Casație și Justiție”, spune Camelia Zanco, avocat.

„Când au început să ne spună ca să pregătim fetița, că fetița e pregătită, am spus nu se poate, iar ea... Eu sunt mică, mama, eu rămân cu voi. Din acel moment fetița nu a mai vrut să doarmă singură, fetițta nu-și mai mânca pachețelul, fetița nu mai voia să plece la școală”, povestește Cornelia Miloș, soția asistentului maternal.

„Mi-a spus mie că dacă ea o să ajungă să plece de lângă mami și tati o să fugă și o să se întoarcă înapoi la ei”, spune Camelia Zanco, avocat .

„În momentul de față, suntem internați în spital, cu niste probleme mai dure. Fetița face psihoterapie și nici nu mai vrea să audă de cei de la centru, dacă aude telefonul sau soneria la poartă, ea fuge și nu știi unde vrea să se ascundă. (Când trebuie să plece Gabriela de la dvs? )Eu cred ca niciodata”, spune Cornelia Miloș, soția asistentului maternal.

Colegii de joacă ai Gabrielei i-au spus fetitei ca va pati la fel ca Sorina, fetita din Baia de Arama, luată cu forta de la asistentii maternali.