Video Un nou caz de femicid. O femeie a fost ucisă, în stradă, de fostul soț

Data publicării:
masina de politie
Foto: Poliția Română

Un nou caz șocant de femicid. S-a întâmplat în comuna Beciu, din județul Teleorman. O femeie a murit după ce a fost înjunghiată în plină stradă de soțul său. Iar totul s-a întâmplat sub ochii copilului celor doi, în vârstă de 3 ani.

Tragedia a avut loc foarte aproape de casa victimei. Femeia se afla pe stradă, alături de copilul său de trei ani, moment în care fostul său soț și-a făcut apariția și a înjunghiat-o pe această de 15 ori. Totul, în fața celui mic. În urma atacului, bărbatul a fugit de la fața locului.

Descoperirea a fost făcută de vecini, care au găsit-o pe femeie într-o baltă de sânge. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de ambulanță, însă nu au putut să salveze viața acesteia. Oamenii legi au deschis o anchetă pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.

Bărbatul a fost căutat de polițiști, iar în momentul în care au ajuns la domiciliul acestuia bărbatul se afla în stare gravă. Acesta și-ar fi provocat singur mai multe leziuni, potrivit anchetatorilor. În prezent se află internat la Spitalul din Alexandria, acolo unde primește mai multe ingrijiri medicale. Oamenii legi au deschis o anchetă pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.

În caz de urgență apelați numărul Telverde destinat victimelor violenței domestice - 0800.500.333.

Editor : A.R.

