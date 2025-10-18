Live TV

Un nou caz de scurgere de gaze. Locuitorii unui bloc din Târgu Mureș au chemat de urgență echipele de intervenție

Data actualizării: Data publicării:
ILUSTRATIE_GAZE_44_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Instalație de gaze. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Locuitorii unui bloc din municipiul Târgu Mureș au solicitat intervenția autorităților după ce au sesizat miros de gaz pe scara blocului, potrivit News.ro. Pompierii ajunși la fața locului au făcut măsurători și au constatat scurgeri de gaz „minore”, luând decizia de a sista alimentarea cu gaz din bloc. Totul vine la doar o zi după explozia produsă în blocul din sectorul 5 al Capitalei.

Intervenția a avut loc pe strada Cugir din municipiul Târgu Mureș, unde locuitorii au sesizat miros de gaz pe casa scării. La fața locului au fost trimise o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime şi o autospecială care face măsurători în caz de risc chimic, biologic, radiologic şi nuclear, care face măsurători pentru identificarea posibilei surse de scurgere. De asemenea, a fost trimis și un echipaj al companiei de gaze pentru verificări suplimentare.

„În urma măsurătorilor efectuate de către echipajul specializat de gaze au fost identificate scurgeri minore de gaz la un contor situat la etajul 1. S-a procedat la ventilarea spaţiilor şi la întreruperea alimentării cu gaz a întregului bloc până la remedierea situaţiei", anunţă ISU Mureş, potrivit sursei citate.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Explozie într-un bloc din Rahova.
1
Explozie puternică într-un bloc din Rahova: trei morți și 15 răniți grav. Locatar: O...
explozie
2
Momentul exploziei dintr-un bloc din Rahova, surprins într-un magazin de camerele de...
Horațiu Potra
3
Cum a introdus Horațiu Potra armament în România. Alex Florența, procurorul general: „A...
ILUSTRATIE_GAZE_41_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Distrigaz, după explozia din Rahova: Sigiliul de pe robinetul închis a fost rupt vineri...
ILUSTRATIE_GAZE_44_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Locatarii contrazic varianta Distrigaz: „Pentru ca nu li s-au dat bani, au rupt sigiliul...
Câte intervenții estetice are și cum arată acum milionarul român care are 9 copii cu 4 femei
Digi Sport
Câte intervenții estetice are și cum arată acum milionarul român care are 9 copii cu 4 femei
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
explozie sector 5 bis
Cum s-a produs explozia devastatoare din Rahova. Filmul tragediei
Viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, acordă un interviu mai multor jurnaliști.
Bujduveanu se va întâlni cu Distrigaz după explozia din Rahova...
pompieri explozie rahova 1
Înregistrare șocantă la câteva minute după explozia din Rahova. Ce îi...
pacient ars scos pe targa din avion, ambulantieri langa el
Care este starea victimelor exploziei din Rahova. Un pacient cu...
Ultimele știri
Momente de groază la bordul unui avion: O baterie din bagaje a luat foc în timpul zborului
Brigitte Bardot, în spital de trei săptămâni. Actrița a fost operată pentru o boală gravă
Primăria închiriază apartamente pentru oamenii rămași pe drumuri după explozia din Rahova. „Vom decide dacă blocul trebuie consolidat”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
sobe la bloc
Viața de bloc, cu sobe pe lemne. Orașul din România în care autoritățile îi „încălzesc” pe oameni doar cu promisiuni
centru de mari arsi targu mures
Ministrul Sănătăţii: „În curând, marii arşi vor fi trataţi în România”. Care este stadiul centrelor de la Târgu Mureş şi Timişoara
Depozit gaz
Principalul operator de înmagazinare subterană a gazelor naturale din România spune că are stocul pentru sezonul rece la 90%
Peter Magyar, în vizită în Transilvania. Foto- Facebook
Liderul opoziției ungare, Peter Magyar, a venit din nou în România. Ce a spus despre dezastrul de la Salina Praid
smurd
Un copil de 12 ani a fost grav rănit după ce a căzut într-un canal de patru metri într-o clădire dezafectată din Târgu Mureș
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii își asumă riscuri majore ce pot schimba totul, când ciocnirea dintre Soare și Jupiter aduce o...
Cancan
Prima prognoză meteo Accuweather pentru iarna asta. Cum va fi vremea în București în decembrie 2025 și în...
Fanatik.ro
La 33 de ani, fosta rivală a Simonei Halep a surprins pe toată lumea. Se iubește cu un jucător de tenis de...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Care a fost, de fapt, relația Nadiei Comăneci cu familia Ceaușescu si de ce a ajuns Elena Ceaușescu să o...
Adevărul
Cum ar putea ajunge avionul lui Putin în Budapesta: escortat de avioane turcești și sârbe, pe o rută de 5.000...
Playtech
Iluzie optică de toamnă. Unde este ascuns un porumbel?
Digi FM
Makaveli, dus la Poliţie pentru audieri după ce a încercat să forțeze perimetrul de siguranţă din zona...
Digi Sport
Lovitură de proporții la CFR Cluj: Marian Copilu - președinte, Marius Șumudică - antrenor
Pro FM
Eminem iubește din nou. Cine este femeia care l-a cucerit iremediabil pe celebrul rapper
Film Now
Declinul lui Eric Dane din cauza bolii incurabile de care suferă. Actorul, surprins într-un scaun rulant...
Adevarul
Dezvăluiri cutremurătoare despre cei doi copii găsiți morți într-o baltă, în Vaslui: hainele se aflau pe mal
Newsweek
Casa de Pensii anunță care pensionari nu mai primesc pensie de luna aceasta. Ce au uitat să facă?
Digi FM
Cine este Vasilica Enache, avocata care a murit în explozia din Rahova. Blocul i-a fost și casă, și birou...
Digi World
Misterul originilor cartofului, în sfârșit rezolvat. Totul a început cu o întâlnire întâmplătoare dintre două...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Iubirile lui Tom Cruise. Povești de dragoste cu actrițe celebre: „Eram înnebunită după el”. Starul american a...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu