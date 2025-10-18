Un nou caz de scurgere de gaze. Locuitorii unui bloc din Târgu Mureș au chemat de urgență echipele de intervenție

Locuitorii unui bloc din municipiul Târgu Mureș au solicitat intervenția autorităților după ce au sesizat miros de gaz pe scara blocului, potrivit News.ro. Pompierii ajunși la fața locului au făcut măsurători și au constatat scurgeri de gaz „minore”, luând decizia de a sista alimentarea cu gaz din bloc. Totul vine la doar o zi după explozia produsă în blocul din sectorul 5 al Capitalei.

Intervenția a avut loc pe strada Cugir din municipiul Târgu Mureș, unde locuitorii au sesizat miros de gaz pe casa scării. La fața locului au fost trimise o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime şi o autospecială care face măsurători în caz de risc chimic, biologic, radiologic şi nuclear, care face măsurători pentru identificarea posibilei surse de scurgere. De asemenea, a fost trimis și un echipaj al companiei de gaze pentru verificări suplimentare.

„În urma măsurătorilor efectuate de către echipajul specializat de gaze au fost identificate scurgeri minore de gaz la un contor situat la etajul 1. S-a procedat la ventilarea spaţiilor şi la întreruperea alimentării cu gaz a întregului bloc până la remedierea situaţiei", anunţă ISU Mureş, potrivit sursei citate.

