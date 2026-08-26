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Un nou mesaj RO-Alert în nordul județului Tulcea. MApN: O țintă aeriană, detectată în apropierea frontierei

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IAR-330 Puma military helicopter of the Romanian Air Forces in flight.
Elicopter militar IAR-330 Puma al Forțelor Aeriene Române, surprins în zbor. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia.
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Autoritățile au emis, miercuri seară, un nou mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea. Oamenii au fost avertizați cu privire la posibila cădere a unor obiecte din spațiul aerian și li s-a recomandat să se adăpostească. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forțelor Aeriene Române a fost ridicat de la sol pentru monitorizarea situației.

ACTUALIZARE 23:43 MApN a adăugat că, miercuri seară, în jurul orei 22:30, a fost detectată o țintă aeriană la nord de Vâlcove, în Ucraina, în proximitatea frontierei cu România.

În urma notificării Centrului Național Militar de Comandă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis, la ora 23:05, un mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea.

Potrivit MApN, un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forțelor Aeriene Române a fost ridicat de la sol la ora 23:10 pentru monitorizarea situației.

„Vom reveni cu detalii pe măsură ce vor fi disponibile”, a transmis Ministerul Apărării Naționale, într-o postare pe Facebook.

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Știrea inițială

ISU Tulcea a informat că, la ora 23:05, a fost emis un mesaj RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea, scrie News.ro.

„Alertă extremă. Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, precizează mesajul.

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Durata estimată a alertei este de 90 de minute.

Editor : Ana Petrescu

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