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Un nou studiu ridică semne de întrebare privind încrederea în interviurile pentru tulburările mintale

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terapie psihologie diagnostic depresie anxietate
Ședință de terapie. Foto: Getty Images
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Tulburările legate de consumul de substanțe au obținut cele mai bune rezultate Diferențele dintre interviurile structurate și cele semi-structurate Viitorul diagnosticului psihiatric: teste obiective sau abordări dimensionale?

Interviurile de diagnostic – cea mai frecventă metodă utilizată pentru diagnosticarea tulburărilor legate de consumul de substanțe și a tulburărilor mintale, inclusiv depresia, anxietatea, tulburarea bipolară și tulburările de personalitate – au niveluri diferite de fiabilitate în funcție de afecțiunea evaluată, potrivit unui nou studiu, scrie The Guardian.

Laura Duncan, profesoară de psihiatrie la Universitatea McMaster și una dintre autoarele studiului publicat în Jama Network Open, a declarat că interviurile de diagnostic sunt „adesea tratate ca un «standard de aur» pentru evaluarea tulburărilor mintale atât în practica clinică, cât și în cercetare”, însă a subliniat că acestea nu oferă un „reper definitiv care să demonstreze o validitate și o fiabilitate excelente”.

Deși dovezile privind fiabilitatea acestor interviuri au fost mult timp neconcludente, „ele continuă să fie considerate pe scară largă cea mai bună abordare disponibilă, posibil din cauza lipsei unor alternative mai bune”, a spus Duncan. Studiul de revizuire reunește dovezi provenite din cercetări privind „fiabilitatea test–retest” a interviurilor de diagnostic, analizate în perioada februarie 2024 – septembrie 2025.

Autorii studiului au utilizat coeficientul kappa al lui Cohen pentru a estima cât de fiabile sunt interviurile de diagnostic pentru diferite afecțiuni de sănătate mintală. Această metodă le-a permis să determine cât de des un pacient primește același diagnostic atunci când susține același interviu de două ori, ținând cont de faptul că uneori acest lucru poate avea loc și din întâmplare.

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Tulburările legate de consumul de substanțe au obținut cele mai bune rezultate

În general, fiabilitatea medie a fost mai bună pentru tulburările legate de consumul de substanțe, iar cea mai ridicată a fost observată pentru tulburarea de consum de opioide. Duncan a explicat că acest lucru este datorat faptului că criteriile pentru aceste tulburări sunt bazate în mare măsură pe comportamente observabile. De exemplu, este adesea mai ușor să estimezi câte băuturi alcoolice ai consumat într-o săptămână decât câte zile te-ai simțit trist sau anxios.

Dr. Michael First, psihiatru și profesor la Universitatea Columbia, autor al Structured Clinical Interview for DSM-5 (SCID), s-a declarat nemulțumit de anumite aspecte ale studiului. Deși a fost de acord că interviurile de diagnostic diferă ca fiabilitate și că, prea des, nu reușesc să ofere un diagnostic corect, el și-ar fi dorit mai multe informații despre instrumentele specifice care s-au dovedit cele mai fiabile.

„Ar fi fost util să poți privi acest studiu și să spui: «Pe baza acestui articol, ar trebui să aleg acest instrument, din acest motiv.». Asta ar fi adus un serviciu real domeniului”, a spus el. „Dar pur și simplu nu există suficiente informații aici”. Duncan a precizat că datele prezentate în studiu reflectă cantitatea limitată de cercetări relevante disponibile în perioada analizată.

Revizuirea a inclus lucrări privind instrumente de diagnostic precum SCID, al cărui autor este Michael First, dar și Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI), ambele utilizate pentru evaluarea mai multor afecțiuni psihice. De asemenea, au fost analizate instrumente destinate unor tulburări specifice, cum ar fi Clinically Administered PTSD Scale (CAPS).

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Diferențele dintre interviurile structurate și cele semi-structurate

Michael First a criticat și faptul că studiul a grupat laolaltă interviurile „complet structurate” și cele „semi-structurate”. Interviurile complet structurate sunt mai susceptibile să producă același rezultat atunci când sunt administrate de mai multe ori, „deoarece trebuie să urmezi strict scenariul și nu ai voie să te abați deloc de la el”, a explicat acesta.

„Dacă persoana spune ceva contradictoriu, nici măcar nu ai voie să îi atragi atenția asupra contradicției”, a spus First. Acest tip de interviu este utilizat frecvent în cercetările epidemiologice pe populații mari și este conceput astfel încât să poată fi administrat și de persoane cu pregătire limitată.

În schimb, interviurile semi-structurate sunt concepute pentru clinicieni instruiți care pun diagnostice. În acest caz, specialiștii au libertatea de a „improviza întrebări atunci când este necesar”, a explicat First. Astfel, dacă răspunsul unui pacient este vag sau contradictoriu, clinicianul poate adresa întrebări suplimentare pentru clarificare. Acest lucru poate conduce la un diagnostic mai precis, însă răspunsurile pacientului pot varia și mai mult de la o sesiune la alta.

Deși Laura Duncan a recunoscut că ar fi util să se răspundă tuturor preocupărilor ridicate de Michael First, ea a spus că datele necesare pentru aceasta pur și simplu nu există încă. În lucrările incluse în analiză, cercetătorii „au încercat să extragă informații despre formatul interviurilor, însă acestea erau adesea neclare sau nu erau raportate”. Lipsa informațiilor necesare pentru a compara în mod riguros diferitele modele de interviu reprezintă, în sine, un argument pentru necesitatea unei mai mari rigori în diagnosticarea psihiatrică.

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Viitorul diagnosticului psihiatric: teste obiective sau abordări dimensionale?

Deși contribuie la dezvoltarea acestor instrumente, Michael First recunoaște fără rezerve că interviurile structurate sunt departe de a fi ideale. De zeci de ani, psihiatrii speră că într-o zi vor fi disponibile teste de laborator mai obiective pentru diagnosticarea tulburărilor mintale.

„Spunem asta de 50 de ani”, a afirmat First.

Laura Duncan a sugerat o posibilă direcție alternativă pentru viitor, în care specialiștii „să se îndepărteze de categoriile diagnostice stricte, în care o afecțiune este fie prezentă, fie absentă, și să privească simptomele ca fiind distribuite pe un spectru sau pe un continuum”.

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Editor : Ana Petrescu

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