Un pensionar şi-a donat economiile spitalului din Cugir: „Statul suntem noi, trebuie să ajutăm, şi ei mi-au ajutat soţia”

Mircea Ionescu, un pensionar în vârstă de 87 de ani din Cugir, a donat 10.000 de lei spitalului din localitate. Banii au au fost folosiți pentru cumpărarea de materiale şi echipamente necesare pentru lupta cu coronavirusului.

Un pensionar în vârstă de 87 de ani din Cugir (judeţul Alba) şi-a donat economiile pentru spitalul din localitate, relatează Mediafax.

Bărbatul agonisise 10.000 de lei şi i-a dat pe toţi asociaţiei spitalului pentru cumpărarea de materiale şi echipamente de protecţie ca să ajute în lupta cu coronavirusul.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Mă numesc Ionescu Mircea, am 87 de ani. Sunt de 70 de ani în Cugir, am lucrat la Uzina Mecanică. Am avut soţia bolnavă, a fost internată în multe spitale şi centre de recuperare din ţară. Ne-a ajutat foarte mult statul şi pentru asta noi îi foarte mulţumim şi noi trebuie să mulţumim statului, să ajutăm la necaz. Statul suntem noi”, a spus Mircea Ionescu.

Donația bărbatului s-a realizat la începutul lunii aprilie, potrivit primarului Adrian Teban.

„Doresc să îi mulțumesc public în numele celor care vor beneficia. Mulțumiri tuturor celor care au sprijinit cu diverse sume activitatea personalului medical din spital. Fiecare om contează, fiecare bănuț ajută”, a spus edilul pa pagina de Facebook.