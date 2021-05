Un primar din Dâmbovița susține că a fost bătut de un localnic pe care l-a prins că arunca gunoaie pe câmp VIDEO

Primarul comunei dâmbovițene Dobra susține că a fost bătut joi seară, împreună cu alt localnic, de un bărbat pe care l-au surprins în timp ce arunca deșeuri pe câmp. Presupusul agresor a fost reținut de poliție.

Primarul Daniel Nica a declarat că l-a surprins pe bărbatul care aruncase mai multe mașini cu gunoaie și fier vechi pe câmp și că, după ce a anunțat poliția, a fost luat la bătaie de acesta.

"Mi-a dat în falcă, aici, pe stânga, în ochi, sus, aici, în umărul obrazului", a relatat primarul pentru Vocea Dâmboviței, adăugând că va depune plângere penală.

Primarul era însoțit de un localnic care a încercat să-i despartă, dar care s-a ales și el cu ochiul umflat.

Un localnic care îl însoțea pe primarul din Dobra a fost bătut și el. Sursă foto: captură video

Presupusul agresor a fost reținut de polițiști și dus la secție.

"N-aș fi dorit să am ocazia să vorbesc vreodată despre ce s-a întâmplat seara trecută! Este un eveniment regretabil și n-aș fi crezut că așa ceva se poate întâmpla. După cum știți, am făcut nenumărate apeluri la respectarea curățeniei în comuna noastră. Este regretabil că încă mai sunt localnici care aruncă gunoaie și deșeuri pe unde apucă. Asta o să ne coste scump pe noi, pe toți! Nu vă ascund că zilele trecute am avut în comună un control de la Garda de Mediu. Comisarii au dispus să curățăm zonele unde sunt acum gunoaie aruncate la voia întâmplării. Nu o putem face decât cu firme specializate, iar asta însemană costuri din bugetul local, adică din banii noștri. Și nu vă ascund, că aceste costuri nu sunt unele mici!", a scris primarul Daniel Nica vineri, pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : B.P.