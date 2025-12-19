Live TV

Un proiect pentru instalarea lifturilor la blocurile de 3 sau 4 etaje construite înainte de 1990 a fost depus de Cazanciuc la Senat

Foto: Robert Cazanciuc Facebook

Robert Cazanciuc a anunţat, vineri, depunerea la Senat a proiectului de lege pentru demararea programului naţional „Lift pentru Viaţă”, destinat instalării de lifturi la blocurile de trei sau patru etaje construite înainte de 1990. Senatorul PSD a explicat că o astfel de modernizare i-ar ajuta pe vârstnici și persoanele cu dizabilități și aproximativ 3,8 milioane de români ar beneficia de acest program.

„Am depus, astăzi, la Senat, proiectul de lege pentru demararea Programului Naţional «Lift pentru Viaţă», unul dintre cele mai mari proiecte socio-economice din ultimii ani, destinat construirii de lifturi la blocurile de trei sau patru etaje, construite înainte de 1990. Prin acest program, aproximativ 3,8 milioane de români, în special locatarii cu probleme speciale (vârstnici, persoane cu dizabilităţi) din aproape 90.000 de blocuri, vor beneficia de condiţii decente pentru accesul în propriile locuinţe”, a scris Robert Cazanciuc, vineri pe Facebook.

Social-democratul a adăugat că, pentru început, cadrul legal conceput prevede derularea unui proiect-pilot vizând 100 de blocuri la nivel naţional, împărţite în fiecare judeţ, realizat prin intermediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.

„Cele patru obiective majore sunt: redarea demnităţii şi independenţei persoanelor cu mobilitate redusă; sprijinirea familiilor şi reducerea poverii fizice şi emoţionale, consolidarea unei societăţi incluzive, solidare şi moderne şi dezvoltarea economică pe orizontală, nu doar pe verticală, prin crearea a mii de locuri de muncă", a mai spus Cazanciuc.

Proiectul-pilot va sta la baza demersurilor pentru ca, în exerciţiul bugetar 2028 - 2034 al Uniunii Europene, să poate fi aprobată o linie de finanţare dedicată acestui program naţional, a explicat senatorul PSD.

Editor : Ana Petrescu

