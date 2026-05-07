Un pui de urs blocat într-un copac a fost salvat de jandarmi lângă Sighișoara

Jandarmii din Târgu Mureș au intervenit în comuna Rora, lângă Sighișoara, pentru salvarea unui pui de urs rămas blocat într-un copac, într-o acțiune care s-a încheiat fără incidente.

Potrivit Grupării de Jandarmi Mobile din Târgu Mureș, joi, în jurul orei 14:00, o patrulă formată din doi subofițeri a intervenit în comuna Rora, după un apel la 112 care semnala prezența unui urs în apropierea localității.

Ajunși la fața locului, jandarmii au constatat că era vorba despre un pui de urs speriat, care rămăsese blocat într-un copac și nu mai putea coborî în siguranță. Conform procedurilor, a fost solicitată intervenția echipelor specializate, iar animalul a fost coborât și preluat în siguranță de autoritățile competente.

Pe durata intervenției, care a durat aproximativ trei ore, jandarmii au asigurat perimetrul pentru protecția cetățenilor, existând riscul apariției ursoaicei în zonă.

Intervenția s-a încheiat fără incidente, fără persoane rănite și fără a pune în pericol animalul sau comunitatea.

Autoritățile reamintesc cetățenilor ca, în cazul observării unor animale sălbatice în apropierea zonelor locuite, să nu se apropie de acestea, să evite fotografierea lor și să apeleze numărul unic de urgență 112.

