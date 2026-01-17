Cine e românul arestat în SUA de agenții ICE trimiși de Trump. Acuzațiile aduse de autoritățile americane de imigrație

Un cetățean român, Ionuț Andrei Stamatin, în vârstă de 24 de ani, a fost arestat de autoritățile americane de imigrație în Boston (ICE Boston), fiind acuzat de mai multe infracțiuni grave sexuale împotriva minorilor.

Stamatin este acuzat de mai multe infracțiuni grave, printre care plata pentru acte sexuale cu un minor sub 18 ani, atragerea unui minor sub 16 ani în scopuri sexuale și tentativă de a comite o infracțiune, potrivit unei postări făcute de ICE Boston pe rețeaua X.

Autoritățile americane continuă ancheta, iar Stamatin riscă pedepse severe conform legislației federale din SUA. Nu au fost oferite informații suplimentare privind locul de detenție sau eventualele termene ale procesului.

ICE reamintește că cetățenii străini cu antecedente penale pot fi reținuți și expulzați conform legilor americane privind imigrația.

Stamatin depistat și capturat cu ajutorul unor ofițeri sub acoperire

Cazul lui Ionuț Stamatin a fost investigat de Poliția de Stat Massachusetts.

„Pe 1 octombrie 2025, autoritățile au desfășurat o operațiune planificată de combatere a traficului de persoane în Falmouth, pentru a identifica și intercepta persoane implicate în exploatarea victimelor. Ofițeri sub acoperire au interacționat cu Stamatin, care credea că stabilește un loc și o oră pentru activități sexuale plătite cu o fată de 15 ani. La scurt timp, bărbatul a fost observat sosind la locul stabilit”, a transmis Procuratura districtuală Cape and Islands.

Odată arestat, un mesaj de confirmare a fost trimis la telefonul persoanei implicate, iar autoritățile au observat mesajul pe telefonul lui Stamatin. Acesta avea asupra sa 170 de dolari și 10 prezervative, mai arată sursa citată.

Pe 10 decembrie 2025, Marele Juriu din Barnstable l-a inculpat pe Stamatin, în vârstă de 24 de ani, din Falmouth, pentru atragere a unui copil sub 16 ani, tentativă de viol asupra unui copil, atragere pentru prostituție sau activitate sexuală comercială și plata pentru acte sexuale cu un minor sub 18 ani.

Editor : Ana Petrescu