Un român născut în Vaslui a devenit un model de bun simț și hărnicie în Bulgaria. Acesta a transformat o dramă personală într-o mișcare care adună mii de oameni. În timp ce unul dintre copii săi luptă cu urmările unui sindrom rar și face terapie, el curăță parcuri și spații publice din Bulgaria. Reușește să mobilizeze comunități întregi: peste 2.000 de voluntari i s-au alăturat, iar mesajul lui ajunge la sute de mii de oameni online. Este povestea unui tată care face lumea mai bună cu un gest simplu: curățenia.

Gabriel Hristianovici a povestit la Digi24 că soția sa este din Bulgaria și a căutat o modalitate de a ieși din rutina îngrijirii copiilor, dintre care unul merge la fizioterapie în Sofia.

„Locuim în Londra de mult timp și trei luni pe an ajungem în Sofia, la fizioterapie, la privat. Și pentru că eu am grijă de copii în ultimii 6 ani, aveam nevoie de un mod de a ieși din această rutină.

În timp ce era la recuperări, eu aveam de așteptat câte 3-4 ore. Pentru că el încă nu poate merge, se deplasează pe genunchi sau în patru labe, am decis să curăț locuri de joacă, pentru că unele din ele au nevoie de curățenie.

Unii oameni nu bag în seamă, dar unii se opresc și îmi strâng mâna, mă felicită, sunt bucuroși. N-am avut reacții foarte negative, dar, în schimb, la pagina în limba română să știți că am fost neplăcut surprins de ura pe care au exprimat-o anumiți compatrioți în mesaje”, spune acesta.

Bărbatul spune că a refuzat invitații de la politicieni din Sofia de a participa la campanii de curățenie.

„Eu curăț în special locuri de joacă și alei dintre blocuri care au dale. În multe locuri sunt acoperite cu iarbă și pământ. În cazul în care nu găsesc gropi să le astup acolo, pun în saci sau fac o grămadă mare și chem autoritățile locale să le ridice.

Poate să dureze. Depinde cât de mare proiectul. Eu de obicei curăț când Dimi este la fizioterapie sau sâmbăta și duminica, dar uneori între o oră, două-trei. Dar am avut un loc care a durat trei săptămâni - o alee dintre blocuri lungă de 161 metri, lată de 3 metri, unde au participat 35 de voluntari, fiecare când a putut, eu ducându-mă să curăț dimineața între ora 5:00 și 7:00, pentru că la 7:30 se treceau băieții.

Noi mergem la fizioterapie în privat în Anglia, de 6 ani în Bulgaria. Încercăm și în alte țări și eu postez de aproape 3 ani în limba bulgară, dar abia anul trecut am spus public de ce fac eu ceea ce fac și le-am spus în cazul în care vor să sprijine inițiativa mea și să participe și la acoperirea unei părți a costului cu fizioterapia”, a povestit tatăl.

