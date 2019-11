Un sat întreg din judeţul Gorj se goleşte mai mult de 80% în fiecare vară. Primar: Nu ai cu cine vorbi efectiv prin sat

Un sat întreg din judeţul Gorj se goleşte în fiecare vară şi mai prinde viaţă doar iarna. Localnicii care mai au putere de muncă pleacă în străinătate, la cules de mazăre şi căpşuni, în Danemarca şi Germania. Acasă mai rămân bătrânii, care îşi alină dorul de copii şi nepoţi doar cu ajutorul telefonului. Mina de cărbune din propiere a fost închisă, astfel că oamenii își caută de lucru în altă parte.

Cel puţin o mie de oameni din comuna Roşia de Amaradia pleacă în fiecare vară la muncă în străinătate. Într-un sat, tot tineretul lucrează sezonier peste hotare.

Bărbat: Am şi pe fiica mea şi pe ginerele meu în Anglia. Au câţiva ani de zile buni.

Bătrână: Pleacă în Germania, se duc acum în Danemarca, la varză. Acum a plecat o sumă de femei în Germania, la căpşuni, la zmeură.

Reporter: Şi vin iarna acasă?

Bătrână: Pe şase luni le-a făcut contractul. Vin în martie.

Iulian Fîciu are 66 de ani. De aproape 20 de ani, îşi vede fiica şi nepoţii doar de sărbători.

Iulian Fîciu, localnic: Am fata care a stat 12 ani în Italia şi nu au mai mers lucrurile şi după-aia s-a mutat în Franţa. Are 8 ani de când e în Franţa. Am un nepot mic, de 7 ani, în Franţa. Când pleacă, pleacă cu ceva rupt din inima mea. Când pleacă, pleacă plângând. Când vin, plângând de bucurie. E foarte dureros, domniţă dragă, să nu îi pe ai tăi în ţara ta.

Liviu Cotojman, primarul localităţii Roşia de Amaradia: Mai ales în perioada de vară, sesizăm că în satul Ruget, mai mult de 80%, oamenii sunt plecaţi în străinătate. Principala preocupare este aceea de recoltarea de mazăre, undeva prin Danemarca şi nu numai. Constatăm că nu ai cu cine vorbi efectiv prin sat.

Diana Speretoiu, jurnalist Digi24: Depopularea masivă se vede şi în alte sate din comuna Roşia de Amaradia. Odată ce activitatea minieră a fost închisă, mulţi tineri au luat calea străinătăţii. Au lăsat în urma lor bătrânii şi case în paragină, care acum stau să se prăbuşească.

În ultimii zece ani, potrivit statisticilor Agenţiei de Şomaj, din judeţul Gorj au plecat la muncă în străinătate circa 2.000 de persoane.

Romeo Chiriac, directorul AJOFM Gorj: Ţările cele mai vizate au fost Spania, Danemarca şi Portugalia, la muncă în agricultură, toate persoanele care au plecat fiind mulţumite de condiţiile întâlnite.

Cei mai mulţi se întorc acasă iarna şi investesc în locuinţe ce au câştigat muncind pentru străini.

