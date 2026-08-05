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Un tânăr a dispărut în Dunăre după un accident cu skijet-ul. Scafandrii întâmpină dificultăți în timpul căutărilor

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cautari pescar
Foto: Arhivă Digi 24
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Scafandrii ISU din judeţele Mehedinţi şi Dolj desfăşoară o amplă acţiune de căutare în Dunăre, la Dubova, unde, marţi seara, un tânăr s-a răsturnat cu skijet-ul şi a căzut în apă.

Potrivit ISU Mehedinţi, pe skijet se mai afla şi o fată de 15 ani care a fost recuperată în siguranţă, scrie Agerpres.

„În această dimineaţă, echipajul de scafandri a început căutările persoanei dispărute seara trecută în localitatea Dubova, în urma răsturnării unui skijet. În sprijin, s-au deplasat şi scafandri din cadrul ISU Dolj, însă, din cauza condiţiilor nefavorabile scufundării existente la faţa locului (vegetaţie abundentă, trunchiuri de copac, vizibilitate redusă), nu s-a putut interveni. Totodată, două echipaje cu ambarcaţiuni ale ISU Mehedinţi şi ale Poliţiei de Frontieră desfăşoară căutări la suprafaţa apei”, a informat ISU Mehedinţi.

În zona Club Vella, pe raza localităţii Dubova, ambarcaţiunea de tip skijet/barcă s-ar fi răsturnat marţi seara în urma impactului cu o geamandură, iar cei doi tineri au căzut în apă. O persoană de sex feminin a fost recuperată în siguranţă, iar cea de-a doua persoană, de sex masculin, este căutată în continuare.

Editor : Ana Petrescu

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