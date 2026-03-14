Un tânăr de 17 ani, din Craiova, a fost arestat, după ce și-a băutut fosta iubită. Care a fost motivul

A young woman protects herself by hand
Violență domestică. Foto: GettyImages

Un adolescent de 17 ani din județul Dolj a fost arestat pentru 24 de ore de polițiști, după ce și-a atacat pe stradă fosta prietenă. Băiatul a declarat în fața anchetatorilor că gestul a fost făcut din gelozie, potrivit News.ro.

Polițiștii au intervenit, vineri, 13 martie, pe strada Henri Coandă din Craiova, după ce o femeie, martoră la incident, a sunat la 112 și a dat semnalul de alarmă. La faţa locului, oamenii legii au constatat că agresorul este un băiat de 17 ani din comuna Şimnicu de Sus, iar victima, o tânără de aceeaşi vârstă, este fosta prietenă a băiatului.

Tânărul a fost dus la audieri, unde a declarat că a bătut-o pe fată din cauza geloziei.

„În baza probatoriului administrat, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, tânărul a fost reţinut de către poliţişti, pentru 24 de ore”, potrivit IPJ Dolj.

Băiatul de 17 ani a fost pus sub acuzare pentru lovire sau alte violențe și și-a petrecut noaptea în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj.

