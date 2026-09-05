Un tânăr de 18 ani din Cluj a rămas fără mașină după ce a fost prins de trei ori la volan, deși nu avea permis de conducere. Curtea de Apel Cluj a dispus confiscarea autoturismului și l-a condamnat pe tânăr la 1 an, 9 luni și 10 zile de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Potrivit anchetatorilor, prima faptă a fost comisă la 30 iulie 2025, când tânărul a condus autoturismul pe o distanță de aproximativ patru kilometri, deși nu deținea permis de conducere. În mașină se aflau alte patru persoane. La doar câteva zile, pe 2 august 2025, acesta a fost depistat din nou la volanul aceluiași autoturism. De această dată, tânărul ar fi parcurs aproximativ 100 de kilometri și ar fi transportat doi pasageri.

Un al treilea incident a avut loc în luna noiembrie, pe DJ 151, în localitatea Sigmir. Polițiștii i-au cerut să oprească, însă acesta nu s-a conformat și a continuat deplasarea, inclusiv pe un drum neasfaltat. Ulterior, a abandonat autoturismul și a fugit.

În urma celor trei incidente, tânărul a fost trimis în judecată pentru conducerea unui vehicul fără permis. Instanța a reținut că faptele au fost comise într-un interval scurt și a apreciat comportamentul acestuia drept o "perseverență infracțională ieșită din comun".

Curtea de Apel Cluj a dispus și confiscarea autoturismului, după ce procurorii au contestat decizia primei instanțe, care nu prevedea această măsură. Mașina, evaluată la aproape 30.000 de lei, a fost confiscată definitiv.

„Interesul public de a proteja siguranța rutieră și viața celorlalți participanți la trafic primează în mod absolut în fața dreptului de proprietate al inculpatului asupra unui bun cu care a generat un pericol social de o gravitate extremă", au reținut judecătorii de la Curtea de Apel Cluj, potrivit știridecluj.ro

Tânărul a fost condamnat la 1 an, 9 luni și 10 zile de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Decizia Curții de Apel Cluj este definitivă.

Editor : A.R.