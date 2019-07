Un tată îşi caută fiica, dispărută de 20 de ani, din Caracal. Mărturii cutremurătoare ale bărbatului care l-a dus pe suspect la poliție

Mihaiela Geanina Geneş e dispărută de 20 de ani, din Caracal, după ce s-a urcat într-o maşină de ocazie. Poliţia i-a spus tatălui să stea liniştit, că „fata e în călduri”. A luat ancheta în propriile mâini şi când aproape şi-a găsit copilul, s-a lovit din nou de nepăsarea statului.

Nelu Geneş, tatăl Mihaielei Geanina Geneş, a povestit modul în care s-au scurs 20 de ani fără să ştie nimic de fiica lui. A plecat în 20 iulie 1999 de acasă, din Caracal, cu o maşină de ocazie şi nu s-a mai întors. După ce s-a lovit de indiferenţa anchetatorilor, omul a făcut anchetă pe cont propriu şi a aflat că fata lui a ajuns la traficanţii de carne vie din Bulgaria.

„Fiica mea fost vândută la traficanţi de droguri chiar de prietenul ei, care începuse să se drogheze şi nu mai avea cu ce să îşi plătească drogurile. Traficanţii de droguri au vândut-o apoi la doi bulgari, traficanţi de carne vie”, a povestit Nelu Geneş, pentru Mediafax.

Fata a dispărut de acasă într-o perioadă în care tatăl ei era plecat în alt judeţ, la înmormântarea cumnatului său. Acesta a aflat vestea când s-a întors acasă, imediat ce a ajuns în Gara din Caracal.

„Fiica mea a dispărut în 1999 exact în perioada în care a murit cumnatul meu de la Slobozia (Ialomiţa). Eu am fost plecat acolo şapte zile şi când m-am întors şi am pus piciorul pe peronul gării o cunoştinţă mi-a spus ce s-a întâmplat. Familia, rudele nu mi-au zis nimic până am revenit acasă pentru că sunt cardiac”, a spus Nelu Geneş.

Nelu Geneș a început căutările la casa prietenului Geaninei

De atunci, tatăl a început căutările, chiar şi acasă la prietenul Geaninei.

„Primul lucru pe care l-am făcut a fost să mă duc la casa prietenului fetei şi toate geamurile erau închise, pe uşi erau lacăte. Vecinii lui mi-a spus că Geanina a fost luată într-o maşină de culoare roşie. Am aflat că avea numere de Bulgaria”, a mai spus Nelu Geneş.

De la casa prietenului fiicei sale, Nelu Geneş a pornit la poliţie, unde, spune el, a avut parte de aceleaşi tratamente ca familiile Luizei şi Alexandrei.

Tatăl Geaninei, tratat de polițiști la fel ca familiile Alexandrei și Luizei: „Lasă, băi, că e în călduri”

„Am pornit la poliţie şi am anunţat dispariţia fiicei. Am dat primele indicaţii şi informaţii şi am cerut să ia urma acestui individ. Răspunsul celor de la Poliţia Caracal a fost următorul: <Noi ştim să ne facem meseria, nu trebuie să primim indicaţii de la persoane neavenite. M-au întrebat apoi câţi ani are fata. Şi am spus că are 18 ani şi cinci luni. <Lasă, băi, că e în călduri. Stai mă liniştit că nu trebuie să îţi faci probleme>. Cazul seamănă cu cel al celor două fete dispărute de curând. Poliţia i-a tratat şi pe părinţii lor ca şi pe mine”, a mai spus Nelu Geneş.

Tatăl Geaninei Geneş spune că la trei săptămâni după ce a anunţat dispariţia a primit o scrisoare de la IPJ Olt în care i s-a spus că ancheta este în derulare, dar răspunsul nu a mai venit nici până azi.

Niciun răspuns după 20 de ani

„După trei săptămâni de când am semnalat situaţia la poliţia din Caracal am primit o scrisoare acasă de la IPJ Olt în care, în două fraze, se spunea: <În urma sesizării făcute de dumneavoastră privind dispariţia fiicei vă facem cunoscut că face obiectul unui dosar penal şi cercetările sunt în curs. Din momentul respectiv şi până acum când vorbesc nu am mai primit nici un răspuns”, a povestit Nelu Geneş.

La un moment, Nelu Geneş a început căutările pe cont propriu şi când aproape ajunsese să îşi găsească fiica, s-a lovit din nou de indiferenţa instituţiilor statului.

Polițistul de caz, vecin cu mama traficantului

„În prima lună am fost chemat la audieri şi de câte două ori pe zi. Apoi când am văzut că se tărăgănează am început cercetările pe cont propriu. Oraşul Caracal este foarte mic şi eu am fost cadru militar şi ne ştiam toţi între noi. Am plătit fiecare informaţie primită. Multe au fost false şi le-am eliminat. Informaţiile le dădeam la Crimă Organizată din cadrul IPJ Olt. Am ajuns să aflu locul în care era fiica mea ţinută, într-o casă din localitatea Vişina, situată între Caracal şi Corabia. Casa aparţinea mamei unuia dintre traficanţi şi vecin cu respectivul era chiar poliţistul care se ocupa de caz. Era din Vişina şi el. M-am adresat la DIICOT Craiova şi au luat legătura cu IPJ Slatina. În perioada octombrie-noiembrie a venit un procuror care a stat cu mine de vorbă, ca la o partidă de pescuit, fără nici un dosar în faţă”, a mai spus Nelu Geneş.

Prietenul Geaninei, considerat suspect de către tatăl ei, eliberat de polițiști

Bărbatul spune că a ajuns să îl ducă singur pe suspect la poliţie, dar că a fost eliberat imediat.

„Cu sprijinul unui vecin din zonă am reuşit să îl găsesc pe prietenul fetei mele. Era un profesor care a murit, care m-a sunat când el venise acasă, pe 15 august, într-o noapte de Sfântă Maria. Am fost cu patru maşini cu rudele, am intrat peste el în casă. A vrut să dea cu cuţitul în mine, dar cu o bară de la un şifonier am reuşit să îi rup mâna şi să îl duc la poliţie, la IPJ Olt. Ce credeţi că au făcut? I-au dat drumul pe uşa din spate. Au venit în noaptea aceea rude, vecini, prieteni şi am protestat în faţa poliţiei. Dimineaţa la 4 am intrat în sediu, la adjunct, care dormea în fotoliu şi cu picioarele pe masă. Când l-am întrebat ce au făcut individului a spus că i-a dat drumul pentru că procurorul de caz a zis că nu sunt suficiente probe. Din momentul acela martorii care erau cu mine au spus: <Din momentul acesta pe noi să nu ne mai implici>”, a mai povestit Nelu Geneş.

Tatăl Geaninei, amenințat de polițiști

Tot pe cont propriu, bărbatul a idenificat şi traseul pe care a fost dusă.

„Fata a fost trecută apoi fraudulos pe Dunăre cu barca, deşi ea avea paşaport şi dusă la doi traficanţi de carne vie din Corabia. Îmi reproşez că nu am ajuns cu câteva ore mai înainte la casa din Vişina, pentru că o găseam în viaţă. De atunci a început calvarul cu poliţia şi seamănă cu cazurile actuale. Mi-au spus că dacă mai spun că nu îşi fac meseria mă bagă la nu ştiu ce încadrări”, a spus Nelu Geneş.

Geanina Geneş este şi în ziua de azi pe site-ul Poliţiei Române la categoria persoane dispărute. În dreptul ei scrie însă că „este posibil să fie victima traficului de persoane, ultima dată era în Milano”. Autorităţile române nu au reuşit niciodată să o mai aducă acasă, la familie.

Surse din cadrul Poliţiei Olt spun pentru Mediafax că fata a sunat acasă, pe telefonul fix, la şase luni după dispariţie, spunând că e la Milano. Nimeni nu poate spune cu exactitate dacă era sau nu vocea Geaninei.

