Un tată și-a reclamat la Poliție fiica de 19 ani după ce fata i-ar fi furat bani și bijuterii de 300.000 de lei

Un bărbat din judeţul Gorj a depus plângere la Poliţie împotriva fiicei sale, în vârstă de 19 ani, susţinând că aceasta i-a furat bani şi bijuterii în valoare de 300.000 de lei. Poliţiştii au descoperit asupra fetei mare parte din bijuterii. Tânăra s-a ales cu dosar penal și este cercetată pentru furt între rude.

Poliţiştii din Gorj au demarat investigaţia în acest caz după ce vineri, 5 septembrie, un bărbat a mers la Postul de Poliţie Bengeşti Ciocadia reclamând că, anul trecut, fiica sa i-a furat bani şi bijuterii din aur. Reclamantul, în vârstă de 47 de ani din Târgu Cărbuneşti, a povestit că fiica sa, în vârstă de 19 ani, i-a sustras din locuinţă suma de 1.450 de euro şi mai multe bijuterii din aur, prejudiciul total fiind de aproximativ 300.000 de lei.

„În cauză s-a întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt între rude, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Novaci cu soluţie procedurală. Până la acest moment, poliţiştii au procedat la identificarea tinerei de 19 ani şi recuperarea unei părţi semnificative din prejudiciul creat, constând în bijuterii din aur care au fost restituite bărbatului”, informează, duminică, reprezentanţii Poliţiei Gorj.

Tânăra de 19 ani este urmărită penal pentru săvârşirea infracţiunii de furt între rude, fiind cercetată în stare de libertate.

