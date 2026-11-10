Video Un turist rătăcit în Munții Parâng a fost salvat de jandarmii montani și salvamontisti după 10 ore de căutări Data publicării: 10.11.2026 09:27 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Un turist care s-a rătăcit luni în Munții Parâng a fost căutat timp de mai multe ore de jandarmii montani și salvamontiștii din Hunedoara. Bărbatul a fost găsit în zona Vârfului Cârja și coborât în siguranță la baza muntelui în jurul orei 01:00. Mai sunt trei zile până când începe Târgul de Crăciun din Craiova. Hotelurile sunt aproape sold-out. Cât costă un city-break Șoferii pe contrasens, fenomen național. Cum încearcă autoritățile din vestul țării să-i oprească. Ce faci dacă, totuși, ai greșit Lider PSD, despre comasările voluntare: Săptămâna viitoare o să apară textul propus de Guvern. O analiză a criteriilor, făcută cu AI Ursula von der Leyen, primită de Nicușor Dan: Anunț o investiție de 50 de milioane de euro în HUB-ul de securitate de la Marea Neagră Russell Brand, condamnat la 10 ani și jumătate de închisoare Premieră medicală la Iași: cel mai mic pacient din România a primit un rinichi de la un bebeluș donator Șantierele deschise la Aeroportul Otopeni provoacă haos printre călători. Când vor fi gata lucrările Probleme la centrala nucleară de la Cernavodă. Reactorul 1, deconectat din cauza unei defecțiuni Potrivit Jandarmeriei Române, alerta a fost dată luni, în jurul orei 16:30, printr-un apel la 112. Un turist anunțase că s-a rătăcit în zona montană.Jandarmii montani hunedoreni au pornit imediat în căutarea bărbatului, alături de salvamontiștii din cadrul Serviciului Județean Salvamont Hunedoara.Misiunea a fost una dificilă și s-a desfășurat pe parcursul a aproximativ 10 ore, din cauza terenului accidentat, a accesului dificil în zonă și a condițiilor meteorologice.Turistul a fost localizat în jurul orei 20:00. Operațiunea de coborâre a continuat până în jurul orei 01:00, când bărbatul a fost adus în siguranță la baza muntelui.Intervenția s-a încheiat fără ca turistul să fie lăsat în zona montană pe timpul nopții. Editor : A.P. Etichete: hunedoara jandarmi montani salvamontişti muntii parang turist ratacit turist salvat varful carja Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Sărbătoare în calendarul ortodox pe 9 noiembrie: Sfântul căruia credincioșii îi cer... 2 Cum va fi vremea de Crăciun. Meteorolog ANM: „Este posibil să avem strat de zăpadă nu... 3 Trump spune că Ucraina va ieşi din războiul cu Rusia cu o „configuraţie teritorială puţin... 4 Ce se știe despre autorul atacului din Cracovia: imagine tulburătoare a unui extremist... 5 Aliații europeni sunt mai conștienți de apetitul tot mai mare al Kremlinului pentru risc...