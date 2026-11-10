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Video Un turist rătăcit în Munții Parâng a fost salvat de jandarmii montani și salvamontisti după 10 ore de căutări

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jandarm montan
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Un turist care s-a rătăcit luni în Munții Parâng a fost căutat timp de mai multe ore de jandarmii montani și salvamontiștii din Hunedoara. Bărbatul a fost găsit în zona Vârfului Cârja și coborât în siguranță la baza muntelui în jurul orei 01:00.

Potrivit Jandarmeriei Române, alerta a fost dată luni, în jurul orei 16:30, printr-un apel la 112. Un turist anunțase că s-a rătăcit în zona montană.

Jandarmii montani hunedoreni au pornit imediat în căutarea bărbatului, alături de salvamontiștii din cadrul Serviciului Județean Salvamont Hunedoara.

Misiunea a fost una dificilă și s-a desfășurat pe parcursul a aproximativ 10 ore, din cauza terenului accidentat, a accesului dificil în zonă și a condițiilor meteorologice.

Turistul a fost localizat în jurul orei 20:00. Operațiunea de coborâre a continuat până în jurul orei 01:00, când bărbatul a fost adus în siguranță la baza muntelui.

Intervenția s-a încheiat fără ca turistul să fie lăsat în zona montană pe timpul nopții.

Editor : A.P.

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