Un urs a fost semnalat în comuna Rimetea, una dintre cele mai vizitate localități din Alba. Autoritățile au emis RO-ALERT

Mai mulți ursi așteapta pe marginea drumului national 2D in apropierea localitatii Ojdula din județul Covasna sa primesca mancare de la oamenii din masini, 18 aprilie 2026. urs pe sosea
Prezenţa unui urs a fost semnalată, luni, în comuna Rimetea, una dintre cele mai importante destinaţii turistice din judeţul Alba, la faţa locului deplasându-se un echipaj al Jandarmeriei, echipat corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare.

Populaţia din zonă a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Alba, scrie Agerpres.

Intervenţia este în desfăşurare.

Este pentru a patra oară în ultimele trei săptămâni când în zonă sunt semnalate situaţii similare.

Comuna Rimetea a fost declarată „Destinaţia Anului 2025” la categoria „Sate de poveste”. Aşezarea este apreciată ca una dintre cele mai frumoase destinaţii rurale din România, cu zeci de pensiuni, fiind vizitată, anual, de peste 100.000 de turişti.

